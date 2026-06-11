Bullrich puso contra las cuerdas a Adorni por los USD 500 mil no declarados: "Fue una omisión ética"

La crisis política que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves un nuevo capítulo de alta tensión dentro del oficialismo. La encargada de encender la mecha fue nada menos que Patricia Bullrich, una de las principales figuras de La Libertad Avanza, quien volvió a despegarse de la defensa cerrada que impulsa la Casa Rosada y calificó como una "omisión ética" la admisión de más de 500 mil dólares no declarados por parte del funcionario.

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", sostuvo la senadora, horas después de que Adorni presentara su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y reconociera que había mantenido fuera de los registros oficiales más de medio millón de dólares provenientes de operaciones con bitcoins realizadas entre 2013 y 2018.

Lejos de alinearse con la estrategia oficial de minimizar el impacto del caso, Bullrich volvió a marcar diferencias con el núcleo duro del Gobierno. "Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar", agregó, en una frase que cayó como una bomba política porque deja abierta la puerta a eventuales responsabilidades judiciales del jefe de Gabinete. La declaración de la presidenta del bloque libertario en el Senado no fue un hecho aislado.

Desde que comenzaron a conocerse las dudas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni, Bullrich fue una de las pocas voces oficialistas que reclamó explicaciones públicas. A comienzos de mayo ya le había exigido que presentara "de inmediato" su declaración jurada para despejar sospechas. Sin embargo, la documentación finalmente presentada no logró cerrar la controversia. Por el contrario, las propias explicaciones de Adorni alimentaron el escándalo.

El funcionario aseguró que los fondos incorporados a su patrimonio provenían de ahorros personales acumulados junto a su esposa y justificó la situación con una frase que generó un fuerte impacto político: "Lo cierto es que toda la vida ahorramos y lo hicimos en negro como lo ha hecho la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar". Además, sostuvo que la omisión respondió a un "error" que se fue arrastrando durante años.

Manuel Adorni dio explicaciones pero dejó más dudas que certezas

En ese sentido, prometió afrontar las sanciones y multas que eventualmente correspondan. Pero para Bullrich la explicación resulta insuficiente. Su definición de "omisión ética" eleva la discusión mucho más allá de una cuestión administrativa o tributaria y coloca el foco sobre la conducta de un funcionario que integra el círculo más cercano al presidente Javier Milei. La posición de la senadora también deja al descubierto una tensión interna que el Gobierno intenta relativizar desde hace semanas. Desde Balcarce 50 procuraron restarle dramatismo a las diferencias. "Todo pasa. Tira pero no termina de romper", deslizó un integrante de la mesa política oficialista.

No obstante, los antecedentes muestran que el conflicto viene escalando. Cuando Bullrich reclamó explicaciones por primera vez, Milei y Adorni buscaron bajarle el tono al asunto. Más tarde, según trascendió, se produjo una áspera reunión de Gabinete en la que el Presidente salió en defensa de su funcionario. "Acá el que manda soy yo y al que no le gusta... No vamos a echar a Manuel, es una persona honesta y lo están atacando injustamente", habría dicho el mandatario durante ese encuentro. La relación volvió a tensarse posteriormente con otro foco de conflicto: el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli.

Bullrich se opuso a esa decisión y hasta puso a disposición la conducción de la bancada oficialista en el Senado, aunque Milei rechazó su renuncia. Ahora, el nuevo capítulo gira alrededor de la situación patrimonial de Adorni. Y la crítica ya no llega solamente desde la oposición. A las observaciones de Bullrich se sumaron las de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó duramente las explicaciones del jefe de Gabinete y calificó el episodio como "una vergüenza". Lo cierto es que las declaraciones de la senadora se conocieron apenas minutos antes de una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, ámbito en el que volvería a encontrarse cara a cara con Adorni.

"Soy un tipo honesto", una de las frases más repetidas por Adorni durante la entrevista con La Nación

Paradójicamente, el propio jefe de Gabinete había intentado exhibir normalidad al revelar que había mandado a comprar una torta para celebrar el cumpleaños número 70 de Bullrich. "Es una fantasía que estoy peleado con Patricia", aseguró Adorni y añadió: "Ella está súper alineada con el Gobierno y en sintonía con el Presidente". Sin embargo, las palabras de la senadora parecen contar otra historia. Una historia en la que las diferencias internas ya dejaron de ser rumores de pasillo para transformarse en cuestionamientos públicos sobre transparencia, ética y responsabilidad política.