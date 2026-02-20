"Cambios de raíz" o ajuste permanente: el oficialismo celebra reformas mientras crece la tensión política y judicial

El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió las redes sociales para celebrar la aprobación de la reforma laboral y marcar el tono épico que el oficialismo intenta imprimirle a su agenda legislativa. "Todo lo que está haciendo este Gobierno son cambios de raíz. Estructurales. De impacto, y de largo plazo", escribió en su cuenta de X, en referencia a las leyes impulsadas por el presidente Javier Milei en el Congreso durante los últimos dos años.

Caputo no se limitó a festejar la votación. También trazó una línea ideológica tajante: "Los argentinos de bien ahora saben fehacientemente que es bueno: 1. No tener déficit. 2. No emitir sin respaldo. 3. No permitir 'gerentes de la pobreza'. 4. Desregular. 5. Bajar impuestos. 6. Tener una ley laboral seria. 7. No perseguir a la gente asumiendo que son todos culpables hasta que demuestren lo contrario. 8. El populismo y las prebendas solo conducen a la pobreza".

Todo lo que está haciendo este gobierno son cambios de raiz. Estructurales. De impacto, y de largo plazo.



Los argentinos de bien ahora saben fehacientemente que es bueno:

1. No tener déficit.

2. No emitir sin respaldo.

3. No permitir "gerentes de la pobreza".

4. Desregular.... — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 20, 2026

El cierre fue aún más confrontativo: "Por todo esto es que el pueblo, en su mayoría, jamás va a votar de vuelta el regreso del comunismo kirchnerista. El pasado fue. Tenemos un futuro como país increíble por delante!! Hay momentos en la historia, en que la historia cambia. Finalmente, lo estamos viviendo. VLLC!!!". La narrativa oficial se apoya en la idea de un punto de inflexión histórico. Pero mientras el Gobierno habla de "cambios de raíz", la oposición advierte sobre un rediseño profundo del esquema laboral y penal que podría multiplicar litigios y conflictos sociales.

En esa misma línea se expresó la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien afirmó que desde el oficialismo están "cambiando" la historia y que van "a fondo". "Estamos cambiando la historia. Y vamos a fondo. Prepárense... El 1 de marzo, en la apertura de sesiones del Presidente @JMilei, el Congreso más reformista de la historia le habrá dado 3 leyes importantísimas: la modernización laboral, el Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea", escribió.

Bullrich sostuvo que "senadores y diputados, con acuerdos y decisión", lograron "en pocos meses cambiar el rumbo de la historia y de la decadencia kirchnerista para ir hacia un país de más inversión, trabajo, seguridad y justicia". Y lanzó una advertencia política: "Imaginen lo que se viene este año". El mensaje fue acompañado por un video generado con inteligencia artificial en el que se ve a un león dorado alzarse sobre el Congreso.

Estamos cambiando la historia. Y vamos a fondo. Prepárense...



El 1 de marzo, en la apertura de sesiones del Presidente @JMilei, el Congreso más reformista de la historia le habrá dado 3 leyes importantísimas: la modernización laboral, el Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo... pic.twitter.com/ogzcVZFkuT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 20, 2026

Sin embargo, en medio de la euforia reformista, Bullrich también dejó una frase que encendió alarmas en sectores judiciales y opositores: "La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores". La advertencia expone la tensión latente ante posibles impugnaciones legales a la reforma laboral, que ahora avanza hacia una definición clave en el Senado. Para la senadora, el proceso fue "una construcción muy democrática de esta ley" y el objetivo es que "la Argentina amanezca con un, un nuevo paradigma laboral que nos permita (...) a los argentinos concentrarnos en que empresas y trabajadores puedan lograr (...) conciliación, convivencia y buenas prácticas".

El cronograma parlamentario es vertiginoso. "El viernes se debate la reforma laboral, el jueves el régimen Penal Juvenil y Mercosur, así que tenemos una agenda importante", detalló. El oficialismo confía en que todo quede aprobado antes del 1 de marzo, cuando Milei inaugure el período de sesiones ordinarias. En Diputados, la reforma ya fue modificada: se eliminó el artículo 44 que limitaba el pago de licencias médicas, lo que obligará a una nueva revisión. Aun así, en el Gobierno aseguran que no habrá obstáculos para convertir el proyecto en ley. El Senado ya había dado media sanción con 42 votos en general y 38 en particular.

El oficialismo consiguió 135 votos en dipuitados para avanzar con la reforma

Por este motivo, el oficialismo descuenta que el escenario se repetirá. El dato político más relevante es el respaldo transversal. Tanto para la reforma laboral como para la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el Gobierno consiguió apoyo de sectores del peronismo, la UCR, el PRO y bloques provinciales. La única fuerza que votó en contra de todas las iniciativas fue el sector de Unión por la Patria alineado con Cristina Kirchner. Mientras Caputo habla de un país que "jamás va a votar de vuelta el regreso del comunismo kirchnerista" y Bullrich promete ir "a fondo", el Congreso se mueve en modo exprés.