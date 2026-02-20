Pampito pidió disculpas tras el cruce entre Fernanda Iglesias y Santi Maratea: "Me la tengo que bancar"

El conductor Sebastián Perelló Aciar, mejor conocido como Pampito, salió a disculparse con Santiago Maratea, tras la fuerte discusión que protagonizó en su programa con la panelista Fernanda Iglesias, a partir de la acusación de la organización animalista El Refugio de Eli, desde donde aseguraron que el influencer se quedó dinero de una colecta que había hecho para ellos en 2022.

"Hace un año que lo quiero tener a Santi Maratea. Hasta que finalmente, después de un año que venía hablando con él, dice: 'Bueno, dale. Pero lo único que te pido es que me traten bien'. 'Olvidate', le digo yo. Nosotros en el programa hacemos notas re lindas. Esto fue la semana pasada", relató Pampito ante Luzu TV.

En el medio de las negociaciones del conductor para tener al influencer en Puro Show, el programa de El Trece que conduce, explotó el caso de la acusación en su contra, lo que motivó que haya una discusión previa para ver cómo abordar la cuestión. "Le escribo el día anterior y le digo: '¿Vos querés venir igual o querés que la pasemos para otro día a la entrevista?'. Porque te juro por Dios que la intención era hacer otra cosa. Me dice: 'No, ¿vos me prometés que el tema va a ser el central de la entrevista?'. 'No, si querés te lo preguntamos, lo aclarás y listo", explicó.

Finalmente, cuando Maratea fue al programa se encontró con una Iglesias muy dura en relación a las acusaciones que tenía en su contra. "Fue una situación que me hago cargo, no estoy responsabilizando a nadie. Ayer me quedé re angustiado. Porque sea Santiago Maratea, sea quien sea, si yo doy mi palabra, espero que tenga valor y se cumpla", reconoció Pampito. "Yo la verdad es que no terminé de frenar bien y me hago responsable", agregó.

Luego de que Maratea abandone el programa, a Pampito le llegó un mensaje que "fue como un puñal": "Me decepcionaste". El arrepentimiento del conductor fue tal que se disculpó con mucha intención en su programa: "Me hago cargo absolutamente de lo que ocurrió. Te pido disculpas. No me des nunca más una entrevista", le escribió. "No me puedo enojar porque me siento en falta. En esta me la tengo que bancar como un campeón", aceptó.

El mea culpa de Pampito llegó luego de que Maratea ninguneara a él, a Iglesias y a su programa en un reel de Instagram. "No saben la bronca que tengo, boludo. Vengo a un programa de tele, nadie ve televisión. La gente que está en la tele hoy en día ya no la conoce nadie, menos los programas de chimentos", lanzó el influencer

Fernanda Iglesias no se guardó nada contra Maratea.

"Me llamó un pibe así, un conductor y yo, como un pelotudo, dije: 'Lo voy a hacer, por la onda'. No saben cómo me trataron. Pusieron una panelista, boludo, que no la voy a nombrar, pero es una mina que en la tele está mal vista por sus colegas. Busca, simplemente, escrachar", continuó Maratea. "Dan a entender que yo me robé plata, y me parece tan injusto... No sé cómo defenderme de algo que no hice. Me da mucha bronca que la gente hable así de mí. Y no se puede hacer nada", sumó.