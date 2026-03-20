Casas a nombre de su esposa, viajes y números que no cierran: crecen las dudas sobre el patrimonio de Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma un nuevo foco de conflicto en medio de una seguidilla de polémicas: la confirmación de que su esposa, Bettina Angeletti, figura como titular de una casa en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz que no aparece en la última declaración jurada pública del funcionario. La documentación catastral indica que Angeletti adquirió en noviembre de 2024 la Unidad Funcional 380 del barrio privado, pero el inmueble no figura entre los bienes declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. La omisión -o al menos la falta de claridad- se vuelve aún más sensible porque la ley obliga a los funcionarios a informar también el patrimonio de sus cónyuges, aunque ese anexo permanece bajo reserva y no es de acceso público.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

La diputada Marcela Pagano fue quien llevó el tema a la Justicia al advertir una posible "discordancia en la declaración jurada patrimonial". Su presentación no solo apunta a la existencia de la propiedad, sino también a la falta de explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados para adquirirla y refaccionarla. "¿Esta escritura también fue originada con IA ⁦@madorni? La fecha en que escrituraste supone que debías haberla declarado en tu última DDJJ (estás alcanzado por la ley 25.188, art 6: La declaración debe detallar los bienes del cónyuge del declarante)", lanzó la diputada y periodista en su cuenta de X.

Según estimaciones del mercado inmobiliario en la zona, las propiedades en ese country oscilan entre US$129.000 y US$249.000, a lo que se suman costos de ingreso y expensas mensuales que pueden rondar entre $600.000 y $800.000. El cuadro se complejiza con otro dato: testimonios recogidos en el lugar indican que el funcionario habría alquilado otra vivienda en paralelo mientras realizaba reformas en la casa escriturada a nombre de su esposa. Eso implicaría el pago simultáneo de alquiler en dólares, expensas dobles y costos de obra. En su última declaración jurada, Adorni informó dos propiedades (un departamento en Parque Chacabuco y otro en La Plata).

La casa no declarada de Manuel Adorni

También señaló poseer ahorros por unos US$50.000 y deudas cercanas a los US$90.000 Sin embargo, los gastos que surgen de las denuncias y reconstrucciones periodísticas plantean interrogantes difíciles de eludir: alquileres en dólares, mantenimiento en un country, refacciones de magnitud, viajes internacionales y vuelos privados. Con un salario cercano a los 3,5 millones de pesos mensuales, la ecuación financiera empieza a generar dudas incluso dentro del propio ámbito político.

La polémica por la propiedad no ocurre en el vacío. Se suma a otros episodios recientes que ya están bajo investigación judicial: el viaje a Nueva York en el que Angeletti integró la comitiva oficial sin ocupar cargo público y el vuelo privado a Punta del Este, en el que intervino el periodista Marcelo Grandio y que investiga el juez Ariel Lijo para determinar si hubo dádivas. En ese expediente, incluso se ordenó reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado para pagar el traslado, en busca de establecer el origen real de los fondos.

Los bienes de Adorni según su declaración jurada

Consultado sobre la propiedad, Adorni evitó dar precisiones y se limitó a responder a través de su abogado: "La información solicitada está siendo investigada en la justicia y a su disposición. No hay declaraciones en el término de tus preguntas". Desde el Gobierno, en tanto, optaron por el silencio institucional, aunque el presidente respaldó públicamente al funcionario. La única defensa explícita llegó desde el oficialismo legislativo, donde se intentó minimizar el caso describiendo la vivienda como "una casa reformada en un country de clase media".