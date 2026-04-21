Salarios en caída y empleo en retroceso: el ajuste se profundiza sobre el bolsillo de los trabajadores

El deterioro del poder adquisitivo y la pérdida de empleo formal se consolidan como dos caras de un mismo proceso: el ajuste económico que atraviesa la Argentina desde fines de 2023. Los últimos datos muestran una caída histórica del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), que perdió un 39% de su capacidad de compra entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, en un contexto de inflación elevada que licuó los ingresos incluso en meses con aumentos nominales, de acuero con el informe "Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones". El análisis fue coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria en el marco del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), dependiente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas.

El salario mínimo no alcanza.

En términos reales, el salario mínimo se ubica hoy en $352.400, un nivel inferior incluso al de 2001 y equivalente a apenas un tercio del pico histórico registrado en 2011. Es decir, más de una década de recomposición salarial quedó prácticamente desmantelada en poco más de dos años. La caída del salario se produce en paralelo a una contracción del empleo formal que ya acumula más de 300.000 puestos perdidos desde noviembre de 2023. Según los informes, el mercado laboral no logra recuperar dinamismo: en enero de 2026 había unos 10 millones de trabajadores registrados, una cifra que retrotrae el nivel de ocupación a valores similares a los de 2022.

Aunque los salarios nominales aumentaron en la mayoría de los meses, esos incrementos no alcanzaron a compensar la inflación. Solo en los primeros meses del nuevo gobierno se registraron caídas fuertes: 15% en diciembre de 2023 y 17% en enero de 2024. Desde entonces, la dinámica se repite: subas que llegan tarde y pierden frente al ritmo de los precios. Los datos del INDEC confirman esta tendencia. En febrero de 2026, los salarios crecieron 2,4%, por debajo de una inflación del 2,9%. Se trata del sexto mes consecutivo en el que los ingresos registrados no logran ganarle a los precios, consolidando una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

El ajuste se profundiza sobre el bolsillo de los trabajadores

En el sector privado formal, la caída del salario real fue más moderada -2,3% desde noviembre de 2023- e incluso mostró algunos momentos de recuperación. Sin embargo, los ingresos siguen por debajo de los máximos históricos y acumulan pérdidas importantes en perspectiva de largo plazo. En contraste, el sector público aparece como el más castigado. Entre noviembre de 2023 y enero de 2024, los salarios estatales se desplomaron 21,9%, y aunque hubo cierta recomposición posterior, en enero de 2026 seguían 17,9% por debajo de los niveles iniciales y 41% por debajo del pico de la última década.

Los informes vinculan el deterioro con la política de ajuste fiscal, que tuvo un impacto directo sobre los ingresos del sector estatal, tanto a nivel nacional como provincial. El mercado laboral acompaña esta tendencia con señales de fragilidad. La pérdida de 304.000 empleos formales desde noviembre de 2023 refleja un proceso de achicamiento que atraviesa tanto al sector privado como al público. La industria y el comercio lideran la destrucción de puestos de trabajo, con caídas sostenidas desde mediados de 2025. La minería, por su parte, acumula 19 meses consecutivos de retroceso en el empleo, un dato llamativo incluso en un contexto de crecimiento de la actividad.

A esto se suma un aumento en la rotación laboral. Durante 2025, las salidas de trabajadores superaron sistemáticamente a las incorporaciones. En febrero de 2026, el 15% de las empresas reportó únicamente bajas de personal, mientras que solo el 9% realizó incorporaciones, consolidando una tendencia negativa. Las renuncias siguen siendo la principal causa de desvinculación (52%), aunque pierden peso relativo, mientras crecen otras modalidades como la finalización de contratos. Si se amplía la mirada, el problema no comenzó en 2023, pero sí se intensificó.

El ajuste se profundiza sobre el bolsillo de los trabajadores

Desde 2017, los salarios privados acumulan una caída cercana al 20% en términos reales, mientras que en el sector público la pérdida ronda el 35%. En los últimos 27 meses, ese deterioro se profundizó, explicando una porción significativa de la caída acumulada.

En todo 2025 se perdieron 10.392 empresas, con una destrucción asociada de 82.243 puestos de trabajo.

En términos concretos, un trabajador formal privado perdió el equivalente a más de 16 salarios mensuales desde 2017, mientras que uno del sector público resignó casi 22 salarios. Es decir, el ajuste no solo se mide en porcentajes, sino también en años completos de ingresos evaporados. El cuadro general muestra una economía donde el empleo formal se reduce, los salarios pierden frente a la inflación y las condiciones laborales se vuelven más inestables.