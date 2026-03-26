Del "diagrama sostenible" al colapso: los antecedentes de Milei y los negocios fallidos que rodean al caso $LIBRA

El teléfono de Mauricio Novelli, analizado por peritos del Ministerio Público Fiscal en el marco del escándalo $LIBRA, dejó de ser un simple dispositivo para convertirse en una radiografía incómoda del ecosistema de negocios que orbitó -y orbita- alrededor del poder político. Se trata de proyectos ambiciosos, promoción de alto perfil y resultados, en el mejor de los casos, fallidos. Uno de los ejemplos más elocuentes es VULCANO, un supuesto videojuego basado en tecnología blockchain que prometía ganancias a través de su token $VULC. El proyecto nunca se materializó. Y de hecho, fracasó por un factor clave: Javier Milei todavía no era presidente.

Milei promocionando el proyecto Vulcano

Es decir, no ostentaba la popularidad que lo terminó catapultando a ganar las elecciones del 2023 y la posterior coronación como mandatario nacional. Tras un breve impulso inicial alimentado por la promoción, el valor del activo digital se desplomó y los desarrolladores abandonaron la iniciativa, dejando inversores perjudicados en el camino. En ese entonces, el hoy presidente Javier Milei, todavía diputado nacional, respaldó públicamente el emprendimiento. "Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría", escribió el 18 de febrero de 2022 en sus redes sociales.

El contraste entre aquella afirmación y el desenlace del proyecto sintetiza una de las tensiones centrales del caso: la distancia entre el discurso promocional y los resultados concretos. Los documentos hallados en el teléfono de Novelli permiten reconstruir la arquitectura del negocio. Desde acuerdos de desarrollo pagados en tokens -500.000 unidades como forma de compensación- hasta contratos de adquisición que incluían extensas cláusulas de advertencia. En esos textos se detallaban riesgos técnicos, regulatorios y financieros, reconociendo que las criptomonedas "no cuentan con respaldo regulatorio".

Javier Milei promocionando $Libra

Al mismo tiempo, remarcaban que su valor "no está respaldado por ningún gobierno o institución financiera". Es decir, mientras la promoción hablaba de sustentabilidad, la letra chica advertía sobre la fragilidad del sistema. El patrón no parece excepcional dentro del universo cripto, pero sí adquiere otra dimensión cuando se combina con la utilización de figuras públicas para su difusión. El caso no se limita a un solo proyecto.

Apenas dos meses antes de promocionar VULCANO, Milei había hecho lo propio con CoinX, una plataforma que ofrecía rendimientos en pesos, dólares y criptomonedas. "Están revolucionando la manera de invertir para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación", afirmó entonces. Un año y medio después, la empresa fue allanada por orden del juez Ariel Lijo en el marco de una causa por presunta estafa, luego de que la Comisión Nacional de Valores le ordenara cesar sus actividades.

La reiteración de esquemas -promoción política, promesas de rentabilidad y posterior colapso o investigación judicial- comienza a delinear un patrón difícil de ignorar. Más allá de los proyectos cripto, el peritaje expone el rol de Novelli como articulador de iniciativas empresariales que buscaban acceso directo al Gobierno. Desde acuerdos vinculados a tecnología blockchain hasta propuestas de seguridad aeroportuaria, su figura aparece como nexo recurrente.

Entre los documentos recuperados figura incluso un borrador que menciona pagos por 5 millones de dólares en el marco de un posible asesoramiento en Web3 para la Argentina. También aparecen gestiones para acercar a la Casa Rosada a empresarios internacionales y propuestas de inversión con beneficios fiscales. Sin embargo, el análisis del teléfono también deja entrever maniobras de encubrimiento: no hay conversaciones directas con Milei ni con otros actores clave del escándalo $LIBRA, lo que sugiere una "limpieza selectiva" previa a la entrega del dispositivo a la Justicia.

Algunos de los involucrados en el Caso $Libra

Uno de los casos más sensibles involucra a Securiport LLC, firma especializada en sistemas de control migratorio y vigilancia biométrica. A través de Novelli, la empresa acercó al Gobierno una propuesta para implementar tecnología de seguridad en aeropuertos argentinos. El esquema tenía una particularidad: no implicaba costo directo para el Estado, pero sí la aplicación de tasas a los pasajes internacionales, trasladando el financiamiento a los usuarios.

La inversión proyectada oscilaba entre 500 y 2500 millones de dólares. El CEO de la firma, Enrique Segura, destacó en su presentación sus vínculos con el entorno político de Donald Trump, en un intento explícito por reforzar su posicionamiento. La empresa, además, arrastra antecedentes controvertidos en otros países, donde obtuvo contratos sin licitación pública, lo que agrega un nuevo nivel de complejidad al análisis del caso.

El rastro del dinero de $LIBRA: un experto en blockchain reconstruyó pagos millonarios

El teléfono de Novelli también revela iniciativas de menor escala pero igual de sintomáticas: desde la creación de un banco cripto con beneficios impositivos hasta la producción de monedas de oro y merchandising con la imagen presidencial. Estos proyectos, algunos inconclusos y otros descartados, muestran una lógica de oportunidad constante: capitalizar la cercanía al poder para abrir negocios en múltiples frentes, sin una estrategia clara más allá del acceso privilegiado.