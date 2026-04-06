Milei veta a periodistas en Casa Rosada en un burdo intento de censura para tapar los chanchullos de Adorni

El gobierno de Javier Milei dio un paso alarmante hacia la censura al prohibir el ingreso de periodistas acreditados a Casa Rosada. La medida afecta a profesionales de medios como El Destape, A24, Ámbito Financiero, FM La Patriada y Tiempo Argentino, todos señalados por una presunta vinculación con una supuesta red de espionaje ruso. Sin embargo, las pruebas que sustentan esta acusación son, hasta el momento, inexistentes, lo que deja completamente expuestas las intenciones del gobierno libertario: atacar la libertad de prensa.

Según La Libertad Avanza, la decisión de impedir el ingreso de los periodistas se basa en una investigación de la organización internacional openDemocracy, que sostiene que un grupo ruso conocido como "La Compañía" habría pagado 283 mil dólares para influir en la cobertura mediática contra el gobierno libertario. Sin embargo, Diana Carboni, editora de esa organización, aclaró que no existen pruebas concretas de que esos pagos se hayan realizado. "No tenemos pruebas si se pagó a un medio, un periodista o un intermediario", afirmó Carboni en diálogo con LN+, lo que pone en duda la veracidad de las acusaciones.

Casa Rosada

El periodista Adrián Murano, conductor de Verdades Afiladas en El Destape fue tajante al señalar que esta operación mediática parece diseñada para favorecer al gobierno en "su semana más crítica". Según Murano, "esta operación es financiada por Estados Unidos" y busca desacreditar a los medios que más denuncias realizaron sobre los lúgubres manejos del oficialismo.

Por su parte Javier Slucki, también periodista de El Destape, relató el episodio de censura que vivió este lunes: "Llegué a la Casa Rosada como hago casi todos los días para cubrir los acontecimientos, pero a diferencia de lo que ocurre siempre, el agente de ingresos me dijo que mi huella estaba inhabilitada". Slucki explicó que un funcionario esperaba en la entrada con una lista que determinaba quién podía ingresar y quién no. La justificación oficial fue la supuesta vinculación con el " espionaje de medios a través de los servicios rusos ". Sin embargo, Slucki destacó que esta denuncia "no está judicializada ni comprobada en ningún punto porque los autores pusieron en duda lo mismo que habían afirmado antes".

Manuel Adorni

El caso no se limita a El Destape. Otros medios afectados también han denunciado esta medida como un acto autoritario. "Es algo que baja directamente de la Oficina de Comunicación", afirmó Slucki, dejando en claro que se trata de una decisión deliberada del gobierno libertario desde la cartera que maneja nada más y nada menos que Manuel Adorni que pasa sus horas más críticas tras ser investigado por su desmedido crecimiento patrimonial desde que asumió su cargo en 2023.

El trasfondo: ¿Intento por tapar casos de corrupción?

Más allá del escándalo mediático, esta polémica decisión parece tener otro objetivo: desviar la atención pública de las crecientes sospechas sobre casos de corrupción en el entorno gubernamental. Adorni, Jefe de Gabinete y uno de los hombres más cercanos a Milei, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Según el periodista Manu Jove, "para sostener el tema en agenda, Adorni decidió dejar afuera de la Casa Rosada 'temporalmente' a los periodistas de los medios mencionados".

No hay hasta ahora nuevas revelaciones de la investigación sobre la operación rusa. Para sostener el tema en agenda, Adorni decidió dejar afuera de la Casa Rosada "temporalmente" a los periodistas de los medios mencionados. El Jefe de Gabinete pretende que los movimientos... — Manu Jove (@manujove) April 6, 2026

Manu Jove agregó que esta estrategia busca desviar la atención sobre las investigaciones judiciales que pesan sobre Manuel Adorni: "Hoy se pidieron más medidas de prueba, se investigan más viajes de su esposa y citaron como testigo al dueño original del departamento de Caballito", señaló Jove, haciendo referencia a uno de los bienes cuya adquisición está siendo cuestionada.