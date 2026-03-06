Día Internacional de la Mujer Trabajadora: cómo, dónde y cuándo será la movilización este 2026

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las mujeres trabajadoras y sindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a otras organizaciones como la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), alzaron sus voces para convocar a una jornada histórica de lucha y movilización.

Este 9 de marzo, las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán testigo de una marcha que partirá desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, con un mensaje claro y contundente: basta de ajuste, despidos y políticas que profundizan la desigualdad.

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

La movilización no solo busca visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres trabajadoras, sino que también denuncia la creciente "feminización de la pobreza", un fenómeno que expone cómo las políticas económicas actuales del gobierno anarcocapitalista de Javier Milei impactan de manera desproporcionada a mujeres, niñas y diversidades. En un contexto marcado por despidos masivos, cierre de fábricas, precarización laboral y retrocesos sociales, el movimiento obrero liderado por mujeres exige respuestas inmediatas y concretas.

Carla Gaudensi, secretaria de Géneros de la CGT, es figura clave en la organización de esta jornada de lucha. Bajo su liderazgo, se ha elaborado un documento que detalla las problemáticas específicas que atraviesan las mujeres y las identidades feminizadas en el ámbito laboral y social.

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Este informe será presentado como parte de las actividades del 8M, donde se expondrán demandas urgentes como el acceso a trabajo digno, la reincorporación de trabajadores despedidos, la implementación de políticas públicas inclusivas y el cese de la violencia institucional, económica y laboral.

La marcha también pondrá en el centro del debate la necesidad de garantizar la entrega de alimentos y útiles escolares a comedores y merenderos comunitarios, espacios esenciales para sostener a miles de familias en medio de una crisis económica que golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Este 8M será un grito colectivo por justicia social y equidad. Las mujeres trabajadoras y sindicalistas están demostrando que son el motor fundamental en la lucha por un país más justo e inclusivo. Con convicción y valentía, enfrentan un contexto adverso para exigir lo que les corresponde: derechos laborales plenos, respeto por su trabajo y condiciones dignas para todas las personas. La movilización del 9 de marzo será una demostración contundente del poder transformador del feminismo argentino.