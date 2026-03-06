Murió Robert, uno de los perros "clones" de Conan: vincularon el deceso a la vuelta a los insultos de Milei

La vuelta a un perfil confrontativo e insultador por parte del presidente Javier Milei, que tanto llamó la atención tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias que brindó el domingo 1° de marzo, tuvo una razón de mucho pesar que hasta el momento se desconocía: la muerte de Robert, uno de los perros clones de Conan que pertenecen al mandatario, desestabilizaron por completo al economista libertario, de acuerdo a la información que publicó la revista Noticias.

De acuerdo al artículo publicado por el periodista Juan Luis González, quien ya publicó dos libros con información muy secreta de Milei, el can presidencial "arrastraba un tumor difícil de operar, y Javier sabía los riegos cuando decidió llevarlo a una cirugía en la clínica Burgess, en San Isidro. El perro sobrevivió a la intervención, pero murió en la recuperación menos de 48 después".

La explicación que le envió Javier Milei al periodista Juan Luis González alrededor de su gabinete espiritual perruno, basado en clones de Conan.

En la publicación de Editorial Perfil detallaron que el perro tenía ese hombre "en homenaje a Robert Lucas" y atribuyeron el rol que tenía en el consejo espiritual del Presidente, como el encargado de "ver sus fallas y contenerlo emocionalmente a la vez que pelea contra la oscuridad". Así lo expuso González en una de las capturas de mensajes que publicó en su libro "Las fuerzas del cielo", donde detalla con precisión el "consejo de asesores esotérico/perruno que creía tener" el mandatario.

"Para mediados de febrero estaba por cumplir ocho años: ese es el tope de vida que se calcula para los perros clonados. El animal ¿Lo reemplazará con otro clon? Como contó este medio, en abril del año pasado el Presidente volvió a copiar a Conan, y luego de pagar 50 mil dólares, llegó 'Junior'", precisaron en Noticias.

El periodista Juan Luis González con la biografía de Javier Milei que tituló "El loco".

En el artículo deslizaron a través de una pregunta que el retorno al perfil más confrontativo tuvo que ver con el fallecimiento de la mascota. "¿Tendrá que ver con que perdió a quien 'lo contenía emocionalmente'?", soltaron en relación al turbulento cambio que se vio de Milei en las últimas semanas, ya pasada la calma que manejó durante el último tramo del año electoral.

González además escribió la biografía no autorizada del Presidente que llamó "El Loco", y que lo colocó como una figura de referencia a la hora de hablar del pasado del libertario. La apuesta del periodista de descifrar al economista tiempo antes de que se postulara a nivel político, lo colocó como una figura de referencia al respecto, mientras que la otra arista que manejó con agudeza fue el costado esotérico del entorno presidencial.