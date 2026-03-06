Milei vuelve a Estados Unidos y profundiza su alineamiento con Trump: es el presidente que más viajes hizo en sólo dos años

El presidente Javier Milei volverá a subirse a un avión este viernes rumbo a Estados Unidos para iniciar una nueva gira internacional que, una vez más, tendrá como eje central su cercanía política con el mandatario estadounidense Donald Trump. Será el decimosexto viaje al exterior desde que asumió, un ritmo que ya supera al de varios de sus antecesores y que vuelve a poner sobre la mesa una crítica recurrente: mientras el país atraviesa conflictos políticos, económicos y sociales, la agenda presidencial se desplaza cada vez más hacia el escenario internacional.

Milei vuelve a Estados Unidos y profundiza su alineamiento con Trump

La primera escala será Miami, donde Milei participará el sábado de la cumbre "Escudo de las Américas", un foro impulsado por la Casa Blanca que busca reunir a una docena de países bajo la consigna de "promover la libertad y la seguridad" en la región. El encuentro se realizará en el Trump National Doral, el hotel propiedad del propio presidente estadounidense, un detalle que refuerza la simbología política del evento.

Desde el Gobierno aseguran que la reunión tendrá un fuerte componente geopolítico: Washington busca consolidar su influencia en América Latina frente al avance de China y reforzar la cooperación militar en un escenario internacional que se recalienta por la escalada bélica en Medio Oriente. Entre los invitados figuran el presidente paraguayo Santiago Peña, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele y otros dirigentes regionales cercanos a la nueva derecha latinoamericana.

Tras su paso por Miami, Milei viajará a Nueva York para participar de la denominada "Argentina Week", un encuentro que reunirá a empresarios, bancos y fondos de inversión con el objetivo de presentar el programa económico del Gobierno.

La comitiva argentina incluirá al ministro de Economía Luis Caputo, al canciller Pablo Quirno, al vocero presidencial Manuel Adorni y al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, quienes expondrán sobre las reformas económicas y regulatorias impulsadas por la administración libertaria. El Gobierno buscará presentar a la Argentina como un destino atractivo para capitales internacionales, especialmente en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y agroindustria.

Entre los argumentos centrales para captar inversiones estarán las reformas impulsadas por el oficialismo, entre ellas la reforma laboral -que apunta a reducir costos empresariales- y los cambios propuestos en la ley de glaciares, que aún deben debatirse en la Cámara de Diputados. A la gira se sumarán gobernadores que mantienen un vínculo político fluido con la Casa Rosada, entre ellos Alfredo Cornejo, Ignacio Torres, Marcelo Orrego, Claudio Vidal, Rolando Figueroa, Raúl Jalil, Carlos Sadir y Gustavo Sáenz. La agenda internacional de Milei no terminará en Estados Unidos.

El miércoles 11 de marzo el Presidente viajará a Santiago para asistir a la asunción del líder conservador José Antonio Kast como presidente de Chile. En el oficialismo consideran que la llegada de Kast al poder refuerza el bloque político regional que la Casa Rosada intenta construir con gobiernos ideológicamente afines. El evento se perfila como una cumbre informal de la nueva derecha latinoamericana, donde Milei buscará consolidar su perfil como referente continental dentro de ese espacio político. El nuevo viaje vuelve a reactivar el debate sobre las prioridades del Gobierno.

En las últimas semanas, la política doméstica estuvo marcada por conflictos sindicales, discusiones parlamentarias y el impacto social de las reformas económicas. En ese contexto, la decisión de volver a viajar al exterior -y particularmente a Estados Unidos- refuerza una tendencia clara de la política exterior libertaria: un alineamiento cada vez más estrecho con Washington y con el liderazgo político de Trump. La estrategia incluye acuerdos en áreas estratégicas como minerales críticos, comercio e inversiones, y ya derivó en un rescate financiero estadounidense de 20.000 millones de dólares para la Argentina.

Consejo de Paz de Donald Trump

Sin embargo, ese acercamiento también genera interrogantes en ámbitos diplomáticos y políticos. Para varios analistas, el giro hacia una relación casi exclusiva con Estados Unidos podría reducir el margen de autonomía internacional del país y debilitar la histórica estrategia argentina de equilibrio entre potencias. Mientras tanto, Milei sigue profundizando su presencia en el escenario global.

De los viajes oficiales realizados desde que asumió, Estados Unidos es el destino predominante, muy por encima de otros socios regionales, con 16 viajes. Desde 1983 ningún mandatario argentino viajó tantas veces a Estados Unidos como él: en su década de Gobierno, Carlos Saúl Menem "realizó al menos 10 visitas oficiales"; Cristina Kirchner, en ocho años, "entre siete y trece"; y Néstor Kirchner y Mauricio Macri, cerca de siete cada uno. Para los demás, el número acumulado es todavía menor.