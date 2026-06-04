La historia de Laje y la Fundación Faro: otro libertario aumentó exponencialmente su patrimonio

En los últimos años, la Fundación Faro, liderada por el politólogo cordobés Agustín Laje, experimentó un crecimiento económico sin precedentes y, según una investigación de Chequeado, que accedió a los balances financieros de la organización, existe un aumento exponencial en el patrimonio de la fundación desde la asunción de Javier Milei como presidente. Pero... ¿cuál es el origen de los fondos?

Hasta mayo de 2024, la fundación llevaba el nombre de Valorar y operaba bajo una estructura directiva diferente. Sin embargo, ese mes marcó un punto de inflexión: todo el Consejo de Administración renunció y fue reemplazado por un nuevo equipo conformado por Ignacio María Bilbao la Vieja como presidente, Lucía Aldao como secretaria y Marcelo Macías como tesorero.

Agustín Laje y Javier Milei

Este cambio coincidió con la transformación de la fundación en la actual Fundación Faro Argentina, un cambio que fue aprobado oficialmente por la Inspección General de Justicia (IGJ) en octubre del mismo año. El traslado de su sede oficial a un edificio en Reconquista 40, en el centro neurálgico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, simbolizó este relanzamiento. Desde entonces, la fundación pasó a ocupar un lugar destacado en el entorno político y económico del país gobernado por las fuerzas del cielo.

El balance correspondiente al ejercicio 2024, al que accedió Chequeado, muestra un crecimiento patrimonial im-pre-sio-nan-te: en 2023, cuando aún operaba como Fundación Valorar, la organización declaró un patrimonio neto de $12 millones e ingresos por $49 millones.

Estado de evolución patrimonial de la Fundación Faro - Fuente: Chequeado

Sin embargo, para 2024, estos números se dispararon: el patrimonio neto alcanzó los $4.394 millones y los ingresos rondaron los $5 mil millones (aproximadamente US$ 4,8 millones al tipo de cambio vigente en ese momento). Esto implica que el patrimonio neto se multiplicó por 356 ¡en tan solo un año!

Más del 99% de los ingresos provino del rubro "Donaciones, cursos, talleres y prevención". No obstante, el balance presentado ante la IGJ no detalla quiénes fueron los donantes ni las cantidades individuales aportadas y es este vacío informativo el que alimenta las especulaciones sobre la posible injerencia de grandes empresarios o sectores afines al gobierno de Milei.

Agustín Laje en la Fundación Faro

Uno de los hitos clave en esta etapa fue la "Cena Solidaria", realizada el 13 de noviembre de 2024 en el lujoso Yacht Club Puerto Madero. Calificado como "fundacional", este evento contó con la presencia del propio presidente y tuvo como objetivo recaudar fondos para los programas formativos previstos para 2025. Según el balance, el evento fortaleció vínculos con donantes, empresarios y aliados estratégicos.

Pero la "Cena Solidaria" no fue un hecho aislado, sino que durante 2025, la Fundación Faro organizó dos eventos adicionales en el mismo recinto exclusivo: uno el 4 de agosto y otro el 15 de diciembre. En todos ellos participó Milei como orador principal.

Santiago Caputo - PH: @santi.oroz

El Yacht Club Puerto Madero, donde se llevaron a cabo estas reuniones, pertenece al Grupo Neuss, liderado por los hermanos Juan y Patricio Neuss. Según investigaciones previas, los Neuss mantienen una relación cercana con Santiago Caputo, asesor presidencial y primo del expresidente Mauricio Macri.