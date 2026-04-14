Diputados se prepara para una sesión "picante" mientras el oficialismo blinda a Adorni: "Compren pochoclo"

En un clima de creciente tensión política e institucional, la Cámara de Diputados se encamina a protagonizar una de las sesiones más ásperas del año. El presidente del cuerpo, Martín Menem, confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurrirá el próximo miércoles 29 de abril a presentar su informe de gestión, en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. Lejos de intentar descomprimir el escenario, el propio Menem eligió alimentar la expectativa en tono provocador. "Va a ser picante. Compren pochoclos", expresó con una sonrisa durante una exposición en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dejando entrever que el oficialismo no solo espera un fuerte cruce con la oposición, sino que parece dispuesto a capitalizarlo políticamente.

El Gobierno redobla su respaldo a Manuel Adorni y anticipa una contraofensiva política en el Congreso.

A pesar de las recomendaciones en contrario de algunos aliados, el oficialismo decidió sostener sin matices a Adorni, incluso frente a las revelaciones sobre su crecimiento patrimonial aún no declarado y el avance de la causa judicial en su contra. La estrategia es clara: cerrar filas y transformar la ofensiva opositora en una oportunidad para contraatacar. "Todo tiene un solo objetivo: instalar el desánimo, raspar al Gobierno y llevarnos a todos al barro", sostuvo Menem, quien apuntó contra la oposición por "generar desánimo" y por carecer de propuestas. "No hay ninguna propuesta de los otros sectores", insistió ante un auditorio de abogados porteños.

El respaldo al funcionario es total y explícito. "Ahí vamos a estar los 94 legisladores más quien les habla acompañando al jefe de Gabinete en la sesión informativa, cumpliendo lo que ordena la Constitución", enfatizó el titular de la Cámara baja. En paralelo, desde el entorno de Karina Milei, figura clave en el armado político del oficialismo, bajan una línea aún más contundente: "Manuel es y seguirá siendo el jefe de Gabinete. No se va a ir". Incluso no se descarta la presencia del propio presidente Javier Milei en el recinto, lo que sería interpretado como una nueva señal de respaldo político directo en medio de la crisis.

El Gobierno redobla su respaldo a Manuel Adorni y anticipa una contraofensiva política en el Congreso.

De hecho, desde el oficialismo deslizan que "puede haber sorpresas en la sesión", alimentando el misterio sobre la estrategia que desplegarán frente a una oposición que ya prepara una ofensiva dura. El volumen de cuestionamientos anticipa una jornada maratónica: más de 4800 preguntas fueron giradas por los distintos bloques, un número récord que desde el oficialismo interpretan como una maniobra de desgaste.

Sin embargo, lejos de apaciguar el conflicto, las voces más combativas del espacio libertario ya ensayan una defensa basada en la confrontación. "En la oposición hay quienes todavía no presentaron su declaración jurada de bienes y patrimonios que no se justifican", contraatacan. En ese contexto, la sesión del 29 se perfila más como un campo de batalla político que como un ejercicio institucional de rendición de cuentas.

Lo cierto es que la posibilidad de un "cuerpo a cuerpo" parlamentario no solo refleja la fragilidad del escenario político, sino también la decisión del Gobierno de sostener a uno de sus funcionarios más cuestionados a cualquier costo. En otro tramo de su exposición, Menem también dejó entrever la estrategia electoral del oficialismo de cara al futuro, con la intención de articular un frente amplio no peronista en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al gobernador Axel Kicillof. "La única manera que hay de ganarle al aparato fuerte del peronismo es juntando a todos los actores que no forman parte del peronismo", afirmó, evocando el antecedente electoral de 2015.

El Gobierno redobla su respaldo a Manuel Adorni y anticipa una contraofensiva política en el Congreso.

En paralelo, anticipó una agenda legislativa ambiciosa, que incluye una reforma política y electoral -con la eliminación de las primarias como uno de los ejes centrales-, modificaciones en la Boleta Única de Papel, y proyectos vinculados a la propiedad privada y tratados internacionales. También confirmó que este año no habrá avances en la designación de jueces para la Corte Suprema, una decisión que posterga una discusión clave para el equilibrio institucional.