Fede Bal tomó una inesperada decisión luego del explosivo descargo de Barbie Vélez

La escandalosa separación entre Barbie Vélez y Fede Bal ocurrió hace más de diez años, pero en las últimas semanas volvió a instalarse en el centro de la escena mediática a raíz de las declaraciones del actor y la contundente reacción de su expareja.

Las palabras del hijo de Carmen Barbieri, quien habló públicamente sobre aquella relación marcada por denuncias y acusaciones cruzadas, generaron un fuerte impacto en Barbie. En particular, la actriz se mostró afectada luego de que Bal asegurara que el paso del tiempo terminó dándole la razón.

La separación entre Barbie Vélez y Fede Bal sumó un nuevo capitulo

La hija de Nazarena Vélez no pudo contener las lágrimas durante una emisión de StoryTime, el programa de stream que integra en Bondi: "Estoy muy angustiada. El fin de semana la pasé como el ort... realmente", confesó al aire.

Además, explicó el profundo daño emocional que le provoca que el tema vuelva a exponerse públicamente: "A mí me generó el trauma más grande de mi vida. Entonces cada vez que se reflota el tema, a mí me vuelve a generar una angustia, una tristeza, que no tengo por qué bancármela", expresó.

Barbie Vélez

El momento más tenso llegó cuando, entre lágrimas, le envió un mensaje directo a su ex novio: "No hables nunca más de mí, porque yo no soy más esa nena de 20 años que no sabía hablar, que tenía vergüenza, que tenía miedo. Tengo 30, pasaron 10 años y mucha terapia de por medio. Así que no me rompas más las pelotas. Si vas a hablar de mí, que sea para pedir perdón".

La repercusión de sus declaraciones no tardó en multiplicarse y, según trascendió, habría generado malestar en Bal. En ese contexto, el miércoles Daniel Ambrosino reveló en Intrusos la decisión que tomó el actor frente a la polémica: "Con respecto a todo lo que está pasando ahora, Federico no va a hacer nunca más referencia a nada de todo esto ".

De hecho, cuando algunos periodistas intentaron obtener su palabra tras el revuelo mediático, la respuesta del actor fue contundente: "No hablo nunca más de esto. Te repito, ya es un tema terminado. Respeto la decisión de Barbie", sostuvo, dando por concluido cualquier intercambio público sobre una historia que sigue generando repercusiones una década después.

En medio del conflicto, tanto Carmen Barbieri como Nazarena Vélez salieron a respaldar públicamente a sus respectivos hijos, alimentando aún más el debate mediático y las especulaciones en torno al tema.

Fede Bal decidió no hablar más de Barbie Vélez

Sin embargo, más allá de anunciar su decisión de guardar silencio, Federico Bal no realizó ningún pedido de disculpas público hacia Barbie Vélez. Su única referencia fue señalar que comprendía el enojo de su ex pareja, una respuesta que para muchos resultó insuficiente frente al reclamo que ella expresó al aire.