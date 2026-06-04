Una docente dejó en jaque a Eduardo Feinmann: "Nos matan varones todos los días"

El pasado miércoles 3 de junio, frente al Congreso de la Nación, se llevó a cabo una nueva y multitudinaria marcha del colectivo Ni Una Menos. La movilización, que reunió a miles de personas, tuvo como eje principal exigir justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Rivero, tres mujeres cuyas vidas fueron brutalmente arrebatadas en las últimas semanas. Bajo el lema "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", la jornada estuvo cargada de dolor, reclamos y una clara determinación: basta de violencia machista.

Sin embargo, porque siempre hay espacio para el show, en medio de esta movilización histórica ocurrió un cruce digno de un sketch tragicómico. El periodista Eduardo Feinmann, conocido por su estilo provocador, intentó llevar el debate a terrenos políticos-partidarios. Su oponente: una docente feminista que, con muchísma altura, lo dejó tambaleando en vivo.

Eduardo Feinmann

El intercambio comenzó con una pregunta aparentemente inocente de Feinmann: "¿Cómo estás viendo el movimiento en estos últimos años?". La docente no dudó en responder con un tono directo y sincero: "Un poco dejaron, me parece, venir las chicas. Estaba buena la fotito, todo, pero hay que seguir bancando. Vengan a la calle. Más ahora con este gobierno de mierda que tenemos, perdón por mis estudiantes que me están viendo, pero bueno. El caso lo amerita".

Hasta ahí todo bien. Pero Feinmann, fiel a su estilo, decidió ir por más: "Preguntale a la chica si marchó por la violación de la sobrina de (José Jorge) Alperovich". La docente, que se acababa de dar cuenta de quiéne ra el interlocutor que tenía del otro lado, respondió ácida aunque sin perder la compostura (ni la oportunidad de demostrar su agilidad verbal): "Obviamente, Eduardo, ¿cómo no voy a marchar por una violación".

Feinmann insistió casi como intentando incomodarla: "¿Cuándo? ¿Cuándo marchaste por la violación? ¿Te enteraste del caso Alperovich, lo seguías?". Ella, respondió: "Sí, obvio, yo me informo", replicó sin titubear. El periodista intentó cambiar el foco: "Sabías que este sujeto que mató a Agostina era empleado de la Municipalidad de Córdoba", dijo pero la docente no se dejó amedrentar: "Sabía, sí. No cambia nada, es un varón, Feinmann. Es un varón, nos matan varones todos los días".

Y cuando parecía que el periodista había agotado todos sus recursos, llegó el golpe final de la docente: "Yo igual lo banco, Feinmann, porque le está dando visibilidad a los chicos cuando toman los colegios. Si hay alguien que visibilice la causa, sos vos, así que se agradece. Crecí viéndote, te sigue viendo mi vieja, aunque no te soporto. Pero te banco porque le das visibilidad y sos gracioso".

Marcha de Ni Una Menos en el Congreso

¿El resultado? Un Eduardo Feinmann balbuceante que apenas atinó a despedirse con un "Bueno, chau". Mientras tanto, la marcha seguía su curso entre gritos de justicia y reclamos urgentes. Así, una vez más, las mujeres dejaron en claro en las calles su objetivo: no quieren más nombres en las listas de femicidios.