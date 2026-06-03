Evelyn Botto explotó por las críticas por su dieta y nutrición: "¡Cerrá el or... si no sos médica!"

Evelyn Botto contó el enojo que le generaron los comentarios de sus seguidores y seguidoras en la publicación en la que expuso su peso actual y contó cómo avanza su dieta para mejorar su salud y figura. La locutora estalló por las críticas y consejos de muchas personas que no saben lo que dicen y se rió de otra mujer que le recomendó que no dejara de ser "gorda".

"¿Quieren escuchar algo graciosísimo? Hoy fue a hacerme una antropometría y, entre muchos mensajes que me llegaron, una me dijo: 'Evelyn, ese peso no está bien para que bajes con tu contextura física'. Le digo, '¿perdón? ¿Vos sos nutricionista?'. Y me dice: 'No, pero estoy en la misma'. ¡Cerrá el orto entonces si no sos médica!", explotó Botto, mientras contaba en un video en sus redes sociales la actualidad de su tratamiento.

La actual pareja de Fede Bal reveló que tiene "todo un séquito de profesionales", entre los que se encuentran "médico clínico, psicóloga, entrenador, nutricionista y deportólogo". Luego explicó que la intención de haber compartido una publicación en la que se refería a su régimen alimenticio fue porque se encuentra "haciendo este proceso" tras ordenar "los patitos para hacer las cosas bien".

Más adelante en el mismo video recordó otro comentario que la llenó de bronca. "Evelyn no puedo creer que hayas caído en esa. No bajes de peso", le planteó una seguidora. "¡Me pidió que no baje de peso!", lanzó desorbitada. Aunque luego dejó un espacio para bromear al respecto: "Evidentemente siendo gorda represento un montón de gente".

La publicación de Evelyn Botto que disparó críticas de sus seguidores por querer bajar de peso.

"Pero no es lo único que soy: gorda. O con sobrepeso, como quieras decirle. Y voy a hacer lo que quiera. Si quiero bajar de peso voy a bajar de peso. Si tengo ganas de operarme me voy a operar, porque es mi cuerpo", contestó más adelante la locutora, y con una frase contundente como cierre del video que había compartido.

La actual integrante del programa Otra día perdido que conduce Mario Pergolini en El Trece, venía de subir una imagen de una balanza con su peso: 78,7 kilos. Allí había etiquetado a quienes la acompañaban en el tratamiento. "Rosario una capa total, hoy entendí valores de mi cuerpo. Tengo ganas, tengo un plan, tengo profesionales acompañándome", escribió allí.