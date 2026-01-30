El acuerdo secreto entre Javier Milei y Hayden Davis: gran revelación sobre la criptoestafa $Libra

Un día como hoy pero hace un año, sucedió el escándalo que sacudió al mundo financiero y político argentino, y ahora nuevos detalles salen a la luz sobre el acuerdo firmado entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis, apenas días antes del colapso de la criptomoneda $Libra.

Este pacto, que parecía destinado a impulsar la innovación tecnológica en el país, terminó convirtiéndose en el epicentro de una mega estafa que dejó miles de damnificados y puso al gobierno de las fuerzas del cielo entre las cuerdas.

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $LIBRA

El 30 de enero de 2025, Davis, un empresario de blockchain y memecoins, aterrizó en Buenos Aires para una visita de apenas 38 horas. Durante su estadía, se reunió en Casa Rosada con Milei y los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Según documentos obtenidos por Clarín, durante esta reunión se firmó un acuerdo confidencial que designaba a Davis como asesor en tecnologías descentralizadas y blockchain para Argentina.

El documento, fechado el 29 de enero y redactado en español, llevaba las firmas de Milei y Davis. Aunque Davis apenas domina el idioma, esto no impidió que su empresa, Kelsier Ventures, publicara un tuit celebrando el acuerdo: "Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas. Estamos orgullosos de asesorar a @JMilei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor. VIVA LA LIBERTAD", celebraron. Sin embargo, el escándalo acababa de empezar.

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

El mismo 30 de enero, tras la reunión en Casa Rosada, dos billeteras cripto asociadas a Davis (HDS2 y HDS3) transfirieron un total de 1.014.000 USDC (dólares cripto) a una billetera vinculada a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado argentino de 75 años. En menos de tres horas, Mellino transfirió esos fondos a otra billetera identificada como CPE22, presuntamente una "cueva cripto" según un informe del fiscal Eduardo Taiano.

Estas transacciones levantaron sospechas al coincidir con el lanzamiento del token $Libra el 14 de febrero. Y ahí sucedió la historia que ya todos y todas conocen: la criptomoneda aumentó vertiginosamente su valor tras un tuit promocional de Milei, pero se desplomó en cuestión de horas, dejando a miles de inversores con pérdidas millonarias. Ante las crecientes acusaciones de estafa, Milei borró su tuit y afirmó no estar al tanto de los detalles del proyecto.

Eduardo Taiano

Pero eso no es todo porque el caso $Libra reveló la existencia de acuerdos anteriores entre Kelsier Ventures y el gobierno argentino. Según reportes, en noviembre de 2024, Davis firmó un contrato para convertirse en asesor oficial del Estado en temas de blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas. Este acuerdo incluía pagos mensuales de hasta 250.000 dólares cripto y establecía una hoja de ruta para el desarrollo de la "Currency de Libertad", un proyecto que ahora está bajo investigación.

Una billetera identificada como CivUA recibió transferencias por montos que coinciden con los estipulados en este contrato. Aunque no se confirmó su titularidad, la Comisión Investigadora del Congreso sospecha que pertenece a Novelli, Terrones Godoy o Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores junto a Milei

Otro jugador clave en este escándalo es KIP Protocol, una firma liderada por el singapurense Julian Peh. Aunque inicialmente fue vinculada al proyecto $Libra por aparecer en su página web ahora eliminada, KIP negó cualquier participación directa. Según revelaciones posteriores, fue Novelli quien invitó a KIP a sumarse al proyecto apenas un día antes del lanzamiento del token.

En medio del caos generado por el desplome de $Libra, KIP emitió un comunicado desvinculando a Milei del proyecto. Sin embargo, más tarde admitieron que ese mensaje había sido redactado bajo presión y con información proporcionada por Novelli.

Hyden Davis y Javier Milei

A medida que las investigaciones avanzan, surgen más preguntas que respuestas sobre el rol de Javier Milei en este escándalo. Si bien lo único que hizo fue negar su implicancia en la creación o promoción de $Libra, su vínculo con Hayden Davis y los movimientos de dinero previos al lanzamiento del token lo dejan completamente expuesto.