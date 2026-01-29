¿Qué le pasó a Yohana Escudero?: la autopsia podría determinar si fue un femicidio o un suicidio

San Luis se encuentra conmocionada por la trágica muerte de Yohana Pamela Escudero, una mujer de 36 años que fue hallada sin vida en el baño de su hogar, ubicado en el barrio 100 Viviendas, el pasado lunes 19 de enero.

El caso, aún caratulado como " averiguación de causales de muerte ", despertó sospechas entre los familiares de la víctima, quienes no descartan que se trate de un femicidio o una instigación al suicidio por parte de su ex pareja Lucas Federico Gatica.

Lucas Federico Gatica

Según relató Jesica, hermana de Yohana, la víctima vivió años de violencia y amenazas constantes por parte de su pareja. " Desde que la encontramos muerta quisieron convencernos de que se había quitado la vida ", expresó con indignación. Sin embargo, recordó que Yohana había intentado separarse en varias ocasiones y que incluso llegó a refugiarse en casa de su madre tras denunciar episodios de violencia. En una ocasión, Gatica habría amenazado con prender fuego a ella y a sus hijos, una niña de 5 años y un adolescente de 14.

La mañana del lunes fatídico, el hombre salió a trabajar tras pedirles a los niños que no molestaran a su madre porque "estaba durmiendo". Más tarde, fueron ellos quienes encontraron el cuerpo sin vida de Yohana y alertaron a una tía. Según los familiares, el sospechoso mostró una actitud fría al regresar al lugar, evitando entrar a la casa o preguntar por sus hijos.

Amigos, familiares y vecinos piden justicia por Yohana Pamela Escudero

El abogado de la familia, Daniel Cuesta, destacó que la investigación se centra en tres hipótesis: suicidio, instigación al suicidio o femicidio. "Hay muchos elementos que no se ensamblan", aseguró. Según explicó, las características del presunto ahorcamiento —como el tipo de cable utilizado, la altura del techo y la posición del cuerpo— no coinciden con un suicidio típico. "No es un elemento rígido, no da la altura y hay cuestiones técnicas que deberán aclararse cuando se tome testimonio a quienes vieron la escena", agregó.

La fiscalía ordenó allanar una vivienda cercana para obtener cámaras de seguridad y reconstruir los movimientos de Lucas Federico Gatica antes y después del hecho. Además, los hijos de Yohana brindarán su testimonio en Cámara Gesell este viernes 30 de enero.

¿Qué le pasó a Yohana Pamela Escudero?

Mientras tanto, los pequeños permanecen bajo el cuidado de su abuela materna. La familia de Yohana Pamela Escudero espera con angustia los resultados de la autopsia, que podrían ser clave para esclarecer este caso. La lucha por justicia para Yohana apenas comienza.