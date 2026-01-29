Último adiós a un luchador incansable: Roberto "Beto" Pianelli, símbolo de los trabajadores del subte

El sindicalismo argentino está de luto. La partida de Roberto "Beto" Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), deja un vacío profundo en la lucha por los derechos laborales en Argentina. Pianelli, falleció a los 60 años debido a complicaciones tras un trasplante hepático, fue mucho más que un dirigente sindical: fue un ejemplo de compromiso y valentía.

Roberto Pianelli

"🖤 Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli ¡Hasta la victoria siempre!", expresaron sus compañeros y compañeras de AGTSyP, reflejando el amor y respeto que supo ganarse en años de militancia.

Criado en el barrio porteño de Flores, Pianelli vivió su despertar político en una Argentina atravesada por la dictadura militar; es por eso tal vez que en su juventud, la injusticia lo empujaron a la militancia. En los años '80, se involucró con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y más tarde con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), donde ocupó el cargo de Secretario de Salud.

Último adiós de AGTSyP a Roberto Pianelli

Su vínculo con el subte comenzó en 1994, cuando ingresó como boletero en la línea E durante el menemismo. En un contexto de despidos masivos y precarización laboral, Pianelli organizó a sus compañeros desde las bases.

Su liderazgo nació en las trincheras, enfrentándose a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a la que denunció por sus métodos violentos. "Teníamos que parar los traslados, nos juntamos todas las líneas y lo logramos ", recordaba con orgullo sobre una de sus primeras victorias.

Repudio el ataque al pueblo venezolano y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro.



América latina es un territorio de paz, con autodeterminación y soberanía política no podemos permitir que EEUU agreda a nuestro pueblo. pic.twitter.com/apMWA6L9R1 — Beto Pianelli (@pbetito) January 3, 2026

Desde 2011, Pianelli lideró el gremio de los Metrodelegados, consolidándose como una figura clave en las luchas por mejores condiciones laborales. Fue un férreo defensor de la salud de los trabajadores del subte, denunciando la presencia de asbesto en los vagones , una sustancia letal que afectó gravemente al personal ferroviario.

Fanático de Boca Juniors y lector apasionado, su oficina era un reflejo de su posicionamiento político: habían allí imágenes de Cristina Kirchner, Lula da Silva y El Eternauta. En sus últimos años, no ocultaba su preocupación por el avance de la derecha en Argentina. "El escenario político viene como un tren acelerando", advertía con lucidez.

Roberto Pianelli

Roberto Pianelli defendió a los trabajadores del subte, la dignidad del trabajo y la justicia social. Su vida es un recordatorio heroico de que la lucha organizada puede vencer a las adversidades más grandes. Hoy, su figura se agiganta como ejemplo para quienes sueñan con un país más justo. Adiós, Beto. ¡Hasta la victoria siempre!