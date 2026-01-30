Caída, clínica y silencio: el inesperado escándalo que sacude la separación de Facundo Arana y María Susini

La separación de Facundo Arana y María Susini, que hasta hace poco se mantenía en un perfil bajo y rodeada de cautela, acaba de sumar un capítulo tan delicado como explosivo. Según trascendió en las últimas horas, ella podría estar negándole las visitas a su hija mayor al actor, una versión que encendió todas las alarmas en el mundo del espectáculo. La información fue revelada por Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde aseguró que el conflicto tendría como eje a India, la hija adolescente de la expareja, y un episodio ocurrido durante una competencia de equitación en el marco de la Copa Verano. "Me parece que pasó algo grave, por eso Facundo está tan nervioso y no sabe qué explicación dar sobre la separación", lanzó Iglesias al aire, dejando flotando una bomba que rápidamente fue retomada por otros programas.

Según la reconstrucción del hecho, India habría sufrido una fuerte caída del caballo mientras competía y debió ser trasladada de urgencia a una clínica. Hasta ahí, un accidente deportivo. Lo inesperado vino después: Arana no habría podido ingresar al centro de salud para acompañarla. Iglesias contó que habló con personas que estuvieron presentes en el lugar. "Hablé con alguien que estuvo al lado de India cuando se cayó y me confirmó que María Susini no estaba en la ciudad, no estaba en Mar del Plata y no podían localizarla". Y agregó: "Esta persona me confirma que Facundo no pudo entrar a la clínica, por pedido de María Susini".

En medio del debate televisivo, Nancy Duré aportó una aclaración clave desde lo legal: "Salvo que exista una cautelar o una medida judicial, el padre tiene derecho a entrar igual". Para despejar dudas, Iglesias aseguró haber hecho averiguaciones en distintas jurisdicciones: "Consulté en Mar del Plata y no hay nada. En CABA tampoco. Estuve viendo en Tigre por si había alguna medida judicial y no encontré ninguna". El accidente, según coincidieron varios panelistas, habría marcado un antes y un después en la ya compleja dinámica familiar. Ángel de Brito fue más allá en LAM y sostuvo que el episodio profundizó tensiones previas.

La familia de Facundo Arana y María Susini

El conductor resaltó que "India está enojada con Facundo". "Me confirman eso, pero no sé el motivo", afirmó, dejando en claro que la relación entre padre e hija atraviesa un momento sensible. De Brito también se refirió al momento en que Arana se enteró del accidente y salió rumbo a la clínica. "Salió volando a la clínica a 200 por hora. Casi se la pone. Estaba muy asustado porque el accidente fue terrible", relató. Y aclaró que no existe ninguna restricción legal: "No pesa ninguna restricción perimetral sobre el protagonista de Padre Coraje".

La escena, según el periodista, fue de alto impacto emocional. "Pensó lo peor en su momento y salió disparado para la clínica. Llegó casi infartado en la moto e hizo ir a un amigo íntimo, que es el entrenador. María lo llamó para avisarle que la nena estaba bien. Arana casi se muere. La verdad es que el accidente fue grave; la nena se cayó del caballo y se rompió el casco, podría haberse roto la cabeza". Mientras tanto, los gestos públicos también alimentan las especulaciones. El equipo de Puro Show intentó hablar con María Susini en la playa, pero la modelo evitó a la prensa y regresó al mar para practicar surf.

En el programa, Nancy Duré y Angie Balbiani analizaron esa actitud con lupa. "Yo veo a una mujer que le tiene pánico a hablar. Yo veo a una mujer que si abre la boca... tiene pánico de hablar, de cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana. Siento que si habla, explota la bomba", deslizó Duré. Según reveló De Brito, la separación no fue repentina. "Ellos se separan con mucha distancia, con muchas diferencias, con hijos adolescentes que hacen reclamos a los padres, que se ponen de un lado, se ponen del otro...", explicó. Pasaron las fiestas separados, noviembre los encontró en distintos países y los silencios se volvieron cada vez más elocuentes.