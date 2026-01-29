Fabián Grillo le respondió a Bullrich después de que justificara el ataque a Pablo: "Es una inmoralidad absoluta"

El caso de Pablo Grillo, el trabajador de prensa gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025, pone de manifiesto el violento accionar del gobierno de Javier Milei y, particularmente, hacia la ministra de Seguridad de ese momento, Patricia Bullrich que justificó el ataque durante una charla con la periodista Mariana Brey.

"Venían con armas. Secuestramos un montón de armas de todo tipo en las estaciones de trenes donde bajaban. Sabíamos cómo eran los circuitos en los que iban a entrar. Y sabíamos que el objetivo era generar violencia. Dicho y hecho: rompieron, quemaron todo, destruyeron todo", dijo la autora del "protocolo antipiquetes" y siguió: "En esa situación hubo un gas lacrimógeno que salió, que lamentablemente pegó contra un cartel que habían roto y le pegó a Pablo Grillo. No hubo intención de pegarle a alguien. Hubo intención de parar la violencia. Entonces, las acciones correctas pueden tener consecuencias. Vos no tenés que mirar la consecuencia, vos tenés que mirar si la situación fue correcta ".

Pablo Grillo

Luego de tremendas declaraciones fue Fabián Grillo, padre de Pablo, quien denunció una "construcción de mentiras" para justificar el violento episodio y comparó lo sucedido con otros casos emblemáticos de violencia institucional en el país, como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.

En diálogo con Mañanas Argentinas por C5N, Grillo expresó su satisfacción por la evolución de su hijo, quien está "camino al alta", y reafirmó su compromiso para que se haga justicia. "La evolución es muy buena, estamos cada vez más cerca del alta. Hasta ahora éramos querellantes nosotros como familia, pero ahora él está en condiciones de firmar ", señaló, destacando que Pablo podrá sumarse formalmente como querellante en la causa judicial.

Fabián fue tajante al referirse a las versiones oficiales que circularon tras el ataque a su hijo. Según afirmó, desde el inicio hubo inconsistencias y contradicciones por parte del Gobierno. "Empezaron mintiendo y cada vez que declaran dicen una mentira distinta. Primero dijeron que Pablo estaba detenido, después que la munición había rebotado tres veces en el pavimento. Van cambiando la mentira a medida que la realidad los desmiente", sostuvo.

El padre de Pablo también cuestionó duramente las declaraciones sobre un supuesto secuestro de armas, algo que calificó como absurdo. "¿Dónde están las armas? ¿A quiénes detuvieron? Cuando se secuestra un arma, hay detenidos. Acá no los hay", afirmó categóricamente. Además, criticó a ciertos sectores del periodismo por no profundizar en las contradicciones oficiales: "Lo peor es la gente que les cree y los periodistas que los dejan explayarse sin repreguntar. Es absurdo lo que plantean ".

Grillo no dudó en vincular el caso de su hijo con otros episodios de violencia institucional que marcaron a la sociedad. Recordó cómo en los casos de Nahuel y Maldonado también se intentó magnificar amenazas inexistentes para justificar la represión estatal: "En el caso de Nahuel se hablaba de armas antiaéreas y eran tres piedras y una gomera. Acá pasa lo mismo: magnifican un hecho para justificar la violencia y demonizan a una persona que estaba sacando fotos, que es mi hijo", subrayó.

Uno de los momentos más contundentes de sus declaraciones fue cuando rechazó con firmeza las palabras de Bullrich y su aparente defensa del uso de la fuerza bajo la premisa de que "el fin justifica los medios": "Eso es lo más grave. Nos siguen agrediendo con la mentira, siguen agrediendo a Pablo, a nuestra familia y a toda la sociedad. Es una inmoralidad absoluta , y lo dicen desde un lugar de poder", expresó con indignación.

Héctor Guerrero al momento de su declaración

Además, Fabián Grillo señaló directamente al Ministerio de Seguridad, responsable de las acciones que dejaron a su hijo al borde de la muerte. "Está claro que actuó bajo órdenes. No disparó una sola vez. La orden vino del Ministerio de Seguridad, no hubo orden judicial. Eso lo dicen los propios fallos", afirmó, dejando en claro que las responsabilidades no se limitan al cabo Héctor Jesús Guerrero, identificado como el autor material del disparo.