El adiós a Beto Pianelli: los mensajes de sus compañeros, amigos, rivales políticos y hasta de la empresa Emova

Es muy común que la grandeza de las personas crezca tras su fallecimiento, cuando todo lo que pueda ser considerado negativo pierde sentido y lo positivo se resalta en el recuerdo. Aunque hay casos en los que las demostraciones de cariño tras un deceso, revelan figuras tan importantes y trascendentales que demuestran que en vida aprovecharon cada vez que tuvieron para intentar hacer las cosas bien y ser coherentes entre lo piensan, dicen y hacen. Algo de esto se vio con las primeras palabras de despedida que surgieron para con Roberto "Beto" Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), fallecido este jueves debido a un virus intrahospitalario que se presentó tras un trasplante hepático.

El ejemplo más claro de esto es la despedida de Emova, la empresa que gestiona el subte y que mantuvo un enfrentamiento eterno con uno de los principales dirigentes que luchó para conseguir las seis horas de trabajo en el sector, denunció el asbesto en las vías y trenes y todos los errores de la gestión empresarial de la firma. En un escueto comunicado, reconocieron la entidad que representaba.

Con profundo dolor, hoy nos toca despedir a Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro - Metrodelegados.



Que su lucha y su compromiso con el pueblo trabajador sean fuerza para continuar.



Que en paz descanses, compañero. pic.twitter.com/SECKNIWQ5V — Walter Correa (@waltercorreaok) January 29, 2026

"Desde Emova, empresa concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires, expresamos nuestras condolencias a la familia, amigos y colegas de Roberto Pianelli, Secretario General de AGTSyP, y los acompañamos en este triste momento. El equipo directivo se encuentra a disposición de sus allegados para brindar el apoyo que sea necesario", escribieron desde la compañía.

La mella de Pianelli en el mundo sindical llega desde muchos años atrás, cuando se formó como dirigente en la izquierda del MÁS de los 80 y 90. Su acercamiento al peronismo más kirchnerista fue después de la llegada de Néstor Kirchner, cuando como tantos otros militantes más rojos se vieron invitados a "peronizarse" en una coyuntura que les prometía grandes conquistas y avances.

Con enorme tristeza despedimos al compañero "Beto" Pianelli cuya vida estuvo marcada por el coraje y la coherencia. Su compromiso lo llevó a asumir el desafío de liderar la construcción de un nuevo sindicato y abriendo caminos donde otros veían obstáculos.



Para quienes... pic.twitter.com/SxpMFyYr1n — Hugo Cachorro Godoy (@CachorroGodoy) January 29, 2026

Entre las figuras más destacadas que lo despidieron en redes sociales se encuentra el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. "Con profundo dolor, hoy nos toca despedir a Beto Pianelli. Que su lucha y su compromiso con el pueblo trabajador sean fuerza para continuar. Que en paz descanses, compañero", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Un poco más profundo fue Hugo "Cachorro" Godoy de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien despidió "con enorme tristeza" a su compañero, "cuya vida estuvo marcada por el coraje y la coherencia". "Para quienes compartimos con él la experiencia de impulsar un nuevo modelo sindical en el seno de la CTA, queda también el orgullo de haber caminado juntos esa etapa de lucha y esperanza. Su ejemplo nos deja una enseñanza profunda: no hay transformación posible sin militantes y dirigentes que sean firmes en el decir y en el hacer", señaló.

Se nos fue Beto Pianelli. Duele su partida.

Un compañero de lucha. Un gran dirigente. Un tipo distinto.

Presente en cada movilización, siempre listo para acompañar la lucha de las y los estatales.

Se te va a extrañar.

Mucha fuerza a los compas metrodelegados y a sus seres... pic.twitter.com/nqvnhqBsPk — Daniel "Tano" Catalano (@DanielCatalano_) January 29, 2026

"Esta es una noticia dolorosa para toda la clase trabajadora, especialmente en el tiempo que transitamos, enfrentando un gobierno de rasgos neofascistas y una ofensiva contra los derechos conquistados. En momentos así, se siente aún más la ausencia de compañeros imprescindibles", agregó Godoy hacia el final.

El secretario general de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano, también se despidió. "Se nos fue Beto Pianelli. Duele su partida. Un compañero de lucha. Un gran dirigente. Un tipo distinto. Presente en cada movilización, siempre listo para acompañar la lucha de las y los estatales. Se te va a extrañar. Mucha fuerza a los compas metrodelegados y a sus seres queridos", le dedicó.

Hasta siempre Beto Pianelli, gran compañero y dirigente sindical.

Tu lucha por la dignidad de los trabajadores del subte y tu compromiso y militancia por una patria más justa quedarán para siempre en nuestra memoria. pic.twitter.com/BD1FomvYy9 — Lorena Pokoik 🇦🇷 (@lorepokoik) January 29, 2026

Otro que lo despidió fue el diputado nacional Itai Hagman. "Con enorme sorpresa y dolor recibo la noticia del fallecimiento del Beto Pianelli, un gran ejemplo de dirigente sindical y militante de toda la vida con el que compartimos muchos años. Abrazo enorme para su familia y compañeros", soltó.

Por su parte, la diputada nacional Lorena Pokoik subió una foto junto a él y escribió: "Hasta siempre Beto Pianelli, gran compañero y dirigente sindical. Tu lucha por la dignidad de los trabajadores del subte y tu compromiso y militancia por una patria más justa quedarán para siempre en nuestra memoria".

Una gran tristeza, murió Beto Pianelli. Lo conocí de múltiples actividades compartidas pero especialmente cuando empezó aquella experiencia del sindicato del Subte, donde se armó un equipo de abogados para esa discusión y también porque las causas penales llovían. Gran abrazo a... — Myriam Bregman (@myriambregman) January 29, 2026

La economista Julia Strada, también representante de la Cámara Baja, también dejó un tuit para saludarlo. "Se nos fue un compañerazo en un momento donde lo necesitamos y mucho para la organización popular. Mucha tristeza por la partida de Beto Pianelli. Un abrazo a todos los Metrodelegados y a su familia", dedicó.

Los saludos de sus ex compañeros, en el sentido de que compartieron espacios de militancia con él cuando todavía se reivindicaba como "de izquierda", también lo saludaron. "Una gran tristeza, murió Beto Pianelli. Lo conocí de múltiples actividades compartidas pero especialmente cuando empezó aquella experiencia del sindicato del Subte, donde se armó un equipo de abogados para esa discusión y también porque las causas penales llovían. Gran abrazo a sus compañeros y familiares", le dedicó la diputada nacional Myriam Bregman.

Nos conocimos con Beto Pianelli en los noventas, en el MAS donde militábamos. Él era un luchador estudiantil y acompañaba las luchas del Sanatorio Antártida, dónde yo era delegada.



Años mas tarde compartimos cortes en Castelar acompañó las luchas de las y los ferroviarios, así... https://t.co/clpQxEINJl — Mónica Schlotthauer (@monschlotthauer) January 29, 2026

Otra legisladora bonaerense del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), Mónica Schlotthauer de Izquierda Socialista, recordó su militancia conjunta: "Nos conocimos con Beto Pianelli en los noventas, en el MÁS donde militábamos. Él era un luchador estudiantil y acompañaba las luchas del Sanatorio Antártida, dónde yo era delegada. Años más tarde compartimos cortes en Castelar acompañó las luchas de las y los ferroviarios, así como las luchas en el subte donde llevamos nuestra solidaridad desde el Sarmiento. Compartimos el dolor con todas y todos sus compañeros y familiares. Lo vamos a recordar las calles luchando contra la Reforma laboral".

El dolor en el subte

Otra demostración de la grandeza de Pianelli es el saludo de quienes fueron sus opositores políticos dentro del mismo sindicato que formó. Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de AGTSyP y delegado de la Línea B, dialogó con BigBang y expresó su profundo dolor.

Claudio Dellecarbonara del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP.

El referente del FIT-U en el Subte lamentó lo que definió como "una noticia muy triste" y graficó el dolor como "un vacío que va a ser imposible de llenar". "Se va un luchador, un compañero con el que peleamos más de 30 años más allá de las discusiones, las peleas, las puteadas que hemos tenido, siempre tratando de defender los derechos de los trabajadores, la organización. Como puse en redes: 'Hoy el subte es un lugar un poco más oscuro'", señaló Dellecarbonara.

"El mejor homenaje que podemos hacerle, más allá de las diferencias políticas porque personalmente por mucho tiempo fuimos amigos, es no bajar los brazos y seguir peleando para que ese futuro que soñamos juntos hace más de 30 años se haga realidad", deseó Dellecarbonara. "Un mundo donde no haya explotación, donde los trabajadores gobernemos y le demos otra impronta a las relaciones sociales y en general", añadió.