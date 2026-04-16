El biógrafo de Milei fulminó a Adorni y habló de un oficialismo "suicidándose en cuotas": "Políticamente está muerto"

La crisis que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo inesperado: el cuestionamiento frontal de Nicolás Márquez, uno de los referentes ideológicos más cercanos al presidente Javier Milei. En una entrevista con el streaming de Infobae, Márquez no sólo apuntó contra el funcionario, sino que trazó un diagnóstico alarmante sobre el presente del oficialismo. "¿Vos tenés alguna idea, no digo información, alguna sospecha de por qué Manuel Adorni todavía es tan respaldado públicamente con gestos constantes por parte de Casa Rosada?", le preguntó el periodista Nacho Girón.

La respuesta fue tan filosa como reveladora: "Y se ha transformado en un ministro fotográfico, porque, más que eso, no no, digamos, lo lo lo apoyan fotográficamente. Es un respaldo simbólico, este, estético, digamos. Sea, ya es un personaje que no tiene pesos en sí mismo". Mientras la Casa Rosada sostiene públicamente a Adorni, incluso con gestos reiterados de respaldo, puertas adentro crecen las voces que lo consideran políticamente amortizado.

Márquez ensayó una explicación sobre esa aparente contradicción. "Yo, lo que puedo aventurar son dos cosas. El gobierno, y esto es verdad, ha sido, Milei en particular, y Karina Milei, blanco de ataques y de operaciones de prensa furiosas, ya desde el momento mismo en el cual podía llegar a ser presidente. Desde el casting sexual, desde que tenían relaciones incestuosas, horribles, o sea, permanentemente", detalló.

Y sumó: "Es público y notorio que hay una suerte de desconfianza y antipatía del gobierno para con el gran parte de la prensa, con fundamentos y con razón. Y yo sospecho que, por un lado, no quieren que sea la prensa la que te voltee un funcionario de tan alta envergadura como lo es un jefe de Gabinete". Pero más allá de ese intento de justificación, el propio Márquez dejó en claro que el problema de fondo es político y simbólico. "Nos estamos suicidando en cuotas", advirtió.

Javier Milei, cuando todavía se mostraba con Adorni

El biógrafo intentó describir el impacto que el caso Adorni tiene sobre la base social del oficialismo y bajo su análisis, el daño excede a la figura del funcionario y golpea directamente la credibilidad del proyecto libertario. "El mileísmo no es solamente los que están en el gobierno y los que son funcionarios, que no es mi caso. En general, se nutre del pibe que está pedaleando, repartiendo hamburguesas hoy con lluvia... Entonces, ese pibe ve, de repente que aparece un ex vendedor de autos que de repente se encuentra con la miel del poder, en el contexto de una vida que no podría pagar con su sueldo ni él ni su mujer, que es coach", analizó.

Y disparó: "Para que la gente laburante banque el modelo necesitás épica, convicción y credibilidad. Bueno, eso Adorni lo está contaminando". La frase resume el núcleo del conflicto: la tensión entre el discurso de sacrificio y austeridad y las sospechas que rodean a uno de los funcionarios más visibles del Gobierno. Márquez fue todavía más contundente al evaluar el futuro político de Adorni. "Adorni, políticamente, es un sujeto muerto, terminado. Supongamos que es un hombre honorabilísimo, que alguien que miente tan seguido como lo hizo él ya su honorabilidad... Pero, digamos, supongamos, políticamente, no sirve más, está terminado, está acabado".

El último acto oficial al que se vio a LLA junto a Adorni

El diagnóstico no deja margen para matices. Incluso relativizó la relevancia de la causa judicial en curso: "No importa ya, desde el punto de vista del análisis político, si es culpable o inocente de enriquecimiento ilícito, y eso es otro tema. Es un hombre que ya está terminado, no puede salir a la calle, no puede dar una conferencia de prensa". El caso Adorni no sólo genera ruido interno sino que también complica la agenda política del Gobierno. Según el propio Márquez, el efecto es acumulativo: "da la sensación, a pesar de que no hay nada acreditado a nivel judicial, de que el gobierno está incurriendo en fallas equiparables al gobierno anterior".