Adrián Suar, Mario Pergolini y un chiste que rompió todo: "Viejos homofóbicos"

La visita de Adrián Suar a Otro Día Perdido dejó mucho más que una charla sobre teatro y televisión. Acompañado por Carla Peterson, el actor terminó protagonizando una improvisación junto a Mario Pergolini que desató carcajadas en el estudio, pero no cayó nada bien en redes sociales.

Durante la entrevista, el conductor comentó entre risas cómo veía a Suar cuando le toca bailar. "No lo hacés mal, tenés el cortito, pero no el de mucho desarrollo". Lejos de quedarse callado, el actor redobló la apuesta con una propuesta inesperada: "¿Y vos cómo sos como bailarín? Si nos ponen una música a nosotros y bailamos, ¿cómo lo ves?".

Adrián Suar estuvo en el programa de Mario Pergolini

Ambos se pararon, Pergolini mas resignado y Suar más animado. El invitado propuso la dinámica, y ambiento la escena: "Estamos en un boliche gay y yo te miro", contextualizó y rápidamente se justificó: "Si no se puede hacer humor me voy", como si ir a un boliche homosexual fuera algo humorístico.

A la actuación y baile se sumaron Rada, Carla Peterson y Evelyn Botto, "con un ritmo más pop", según pidió Mario. "Estamos en una fiesta de gente de más de 40", aseguró el conductor, quien cambió de escena y generó un divertido baile en medio del programa.

"Bailemos como si estuviéramos en un boliche gay". 👀



Adrián Suar desafió a Mario Pergolini y juntos nos regalaron un momento top en #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/pmD7L1dGuQ — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) May 21, 2026

Si bien fue un momento divertido del programa, no cayó nada bien en redes donde propias figuras públicas salieron a repudiar el intento de chiste de Suar.

Luis Bremer fue el primero en pronunciarse: "Signo de época... Atrasan mil años... Si no se puede hacer humor... Caricaturizar, ridiculizar... El reloj del tiempo cultural parece retroceder...", escribió en un tweet citando el video del momento.

Luis Bremer y Luis Novaresio criticaron los chistes de Adrián Suar junto a Mario Pergolini

Otro que no se guardó su critica fue Luis Novaresio: "Uy, q gracioso. Adriannnnnn.... Adriannnnn", escribió el periodista, pero esta vez citando a Bremer.

Algunos usuarios que no tienen lugar en los medios también decidieron repudiar los chistes de Adrián Suar y Mario Pergolini: "Imaginate lo básico que tenes que ser para que te hagan reír dos viejos homofóbicos"; "Por eso la gente no mueve más la aguja. Atrasan tanto" o "Esto en 1999 hacia recontra cagar de risa", dijeron haciendo alusión que con el paso del tiempo algunos chistes dejaron de hacerse.