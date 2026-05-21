Telefe y El Trece sacaron provecho de Moria Casán y Georgina Barbarossa: "La grieta entre las piernas"

En los Martín Fierro 2026, Moria Casán y Georgina Barbarossa lograron hacer las paces, y tanto Telefe como El Trece sacaron provecho de la situación: este jueves, cuando el reloj marcó las 9:30, las conductoras protagonizaron un histórico dúplex entre ambos canales.

Minutos antes, durante la apertura de su programa, Moria ya había comenzado a preparar el terreno al mostrar distintos tapes de trabajos que compartió con Georgina. Se esperaba un clima de absoluta emoción, y así ocurrió cuando ambas coincidieron en la transmisión doble , que además tuvo un peso especial teniendo en cuenta que son rivales directas en el rating de la mañana.

Moria Casán y Georgina Barbarossa reconciliadas

"Vamos a hacerlo tendencia: #MoriaYGeorginaJuntas", anticipó La One en la previa. El encuentro era uno de los más esperados de la TV argentina. "No tengo expectativa porque no preparé nada. La expectativa lógica es que Georgina propuso el dúplex, pero no hay nada preparado. Creo que tiene que ver con nuestras emociones y con penetrar en la pantalla, olvidarnos de las cámaras", siguió la diva.

Pasadas las 9:50, finalmente conectaron y Moria comenzó la charla: "Nos separa una pantalla y nos une nuestra historia... Te agradezco por el dúplex, más allá de que me puedas perdonar o no". Barbarossa contestó sin filtros: "Yo no tenía ningún problema en compartir el Martín Fierro con vos, más allá de que hubo muchos años en los que estuve muy enojada con vos . Pero ya pasó mucha agua debajo del puente y, en este momento, poder hablar me parece necesario".

El histórico encuentro de Georgina Barbarossa y Moria Casán tras una pelea de 26 años#LaMañanaConMoria #ALaBarbarossa pic.twitter.com/sDvFCYxhHj — tronk (@TronkOficial) May 21, 2026

" Basta de la grieta, la grieta entre las piernas ", agregó Moria con su lengua filosa y su característico doble sentido. "Me dolió lo de mi hija", le recriminó en un momento la conductora, a lo que Georgina respondió con un mea culpa y aseguró que nunca tuvo esa intención. Cabe recordar que el origen de la pelea se remonta a cuando la diva habló públicamente sobre el marido de la presentadora, Miguel "El Vasco" Lecuna, quien fue asesinado en 2001 durante un violento robo en Palermo.

La imagen de Georgina y Moria juntas en los recientes Martín Fierro ya había generado un enorme impacto. Sin embargo, detrás de ese acercamiento también hubo una charla privada, mucha emoción y una decisión que sorprendió a todos. Después de 25 años enfrentadas, ambas dejaron atrás una guerra que parecía eterna.

Reconciliación histórica entre Moria Casán y Georgina Barbarossa

Si bien el encuentro fue histórico, el verdadero impacto pasó por otro lado: ver juntas a dos mujeres que durante años sostuvieron una enemistad feroz. La pelea tuvo un origen profundamente doloroso para Georgina. La conductora nunca le perdonó a Moria haber hablado públicamente sobre cuestiones privadas y de salud de su marido.

Durante años, Georgina Barbarossa mantuvo una postura inflexible sobre el tema: "No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido. Habló mal estando vivo y después cuando murió", había dicho en uno de los momentos más tensos del conflicto. Por eso mismo, el abrazo en los Martín Fierro no pasó inadvertido, y mucho menos este jueves, durante el esperado reencuentro y reconciliación.