"¿Estás seguro de que soy yo?": Ricardo Darín, Francella y otros actores se plantaron contra la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya no parece cosa del futuro. Y ahora, también encendió las alarmas en el mundo artístico argentino. La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña de concientización para reclamar una regulación urgente sobre el uso de IA en producciones audiovisuales, ante el crecimiento de tecnologías capaces de replicar rostros, voces y actuaciones sin autorización de los artistas.

La iniciativa reunió a varias de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional, entre ellas Ricardo Darín, Guillermo Francella, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile. Y eligieron hacerlo con una pregunta: "¿Pero estás seguro de que soy yo?", dice Darín en uno de los videos difundidos en redes sociales, sembrando dudas sobre la autenticidad de lo que el espectador está viendo. Lo mismo, palabras más, palabras menos, reclama Francella en otro clip.

La campaña mezcla tono futurista, advertencia gremial y una sensación incómoda que atraviesa a toda la industria: la posibilidad de que una imagen o una voz puedan existir sin la presencia real del actor. "Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo", remarcan los artistas en otra de las piezas audiovisuales publicadas por el sindicato. El avance de la inteligencia artificial en el cine, la televisión y la publicidad ya generó fuertes conflictos en Hollywood.

Incluso, ya empieza a instalar una discusión cada vez más profunda en Argentina. La preocupación no es solamente artística. También es económica, laboral y ética. Desde el gremio sostienen que hoy existen herramientas capaces de clonar voces, recrear expresiones faciales y generar actuaciones enteras sin consentimiento de quienes originalmente las realizaron. Por eso, uno de los ejes centrales de la campaña apunta al derecho de imagen.

Además, también busca destacar a la necesidad de que exista transparencia frente al público. "El público también tiene derecho a saber si un actor es real o no", señalaron desde la entidad. En otro de los videos, Gustavo Garzón lanza una advertencia directa: "Alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado". La frase resume uno de los grandes fantasmas de esta nueva etapa tecnológica: la dificultad creciente para distinguir qué es auténtico y qué fue generado artificialmente.

La discusión sobre la IA atraviesa hoy a todas las industrias culturales del mundo. En Estados Unidos, actores y guionistas protagonizaron históricas huelgas reclamando protección frente al uso de inteligencia artificial en producciones audiovisuales. El temor no es exagerado: estudios y plataformas ya experimentan con recreaciones digitales, voces sintéticas y herramientas capaces de generar escenas completas con escasa intervención humana.

En ese contexto, la campaña impulsada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices busca instalar el debate antes de que el problema avance todavía más. Lejos de rechazar la tecnología de plano, el reclamo apunta a establecer límites claros sobre consentimiento, derechos laborales y utilización comercial de las identidades digitales. La consigna elegida por el sindicato fue directa y sin demasiadas vueltas: "Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial".