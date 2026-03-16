El rastro del dinero de $LIBRA: un experto en blockchain reconstruyó cómo se movieron millones detrás de la criptoestafa

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo tras la publicación de un detallado análisis técnico realizado por el especialista en blockchain Fernando Molina, quien reconstruyó lo que se denominó como la "ruta del dinero" detrás del proyecto cripto que se encuentra bajo investigación judicial. Molina participó del análisis técnico del informe final presentado por la Comisión Investigadora $LIBRA, un documento elaborado tras meses de audiencias, pedidos de información a empresas como Google y Binance, y reiteradas solicitudes al Gobierno que -según denunciaron los investigadores- quedaron sin respuesta.

¿Tenés 5 minutos? Te sugiero este texto de alguien que sabe (y mucho) para entender la "ruta del dinero" del caso $LIBRA https://t.co/hMri9SDgXP — Hugo Alconada Mon (@halconada) March 16, 2026

El informe señala que el funcionamiento del sistema presentó "maniobras compatibles con un 'Rug Pull'", una modalidad habitual en el mundo cripto en la que los desarrolladores inflan el valor de un token y luego retiran el dinero dejando a los inversores con activos sin valor. Además, el documento consigna que más de 140 mil billeteras participaron del sistema, aunque solo 36 habrían obtenido ganancias superiores al millón de dólares, un dato que alimenta la hipótesis de un esquema coordinado. En una extensa publicación en la red social X, Molina explicó que las transacciones vinculadas a $LIBRA se organizan en dos grandes etapas.

El rastro del dinero de $LIBRA: un experto en blockchain reconstruyó pagos millonarios

Sin ir más lejos, el experto mencionó "El acuerdo Kelsier Ventures-Argentina" y "El lanzamiento de $LIBRA". Según el especialista, el origen de la trama se remonta a noviembre de 2024, cuando el empresario cripto Hayden Davis viajó por Argentina junto a una comitiva empresarial para cerrar un acuerdo con actores locales. "En Noviembre 2024, Hayden Davis y una comitiva estaban viajando por Argentina teniendo reuniones de negocios. Su parada final sería Buenos Aires, donde se juntaron con Novelli, Terrones Godoy y Morales para cerrar un acuerdo entre las partes", detalló Molina.

El rastro del dinero de $LIBRA: un experto en blockchain reconstruyó pagos millonarios

El acuerdo, siempre según su reconstrucción, incluía condiciones particularmente sensibles desde el punto de vista político. Entre ellas se mencionaban: "Asociación indirecta con el Gobierno de Argentina, que apoyará la estructuración de todos los acuerdos con exclusividad, agilizando procesos y actuando como un socio comprometido y activo"; "Acceso completo al gabinete y miembros del Congreso para agilizar acuerdos y licencias"; "Acceso directo a Javier Milei y Karina Milei para discusiones prioritarias".

Además, el acuerdo señalaba que Kelsier recibiría autoridad exclusiva para acuerdos relacionados con blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas. El análisis de Molina sostiene que los pagos pactados en ese acuerdo también quedaron registrados en la blockchain. Según explicó, la estructura incluía "un pago inicial de 300.000 dólares" y luego "250.000 dólares por mes durante los siguientes seis meses (lo que sumaría US$ 1.8 millones)". "Y oh sorpresa... todo estaba en la blockchain", escribió. El especialista afirma que pudo identificar movimientos compatibles con esos montos en distintas cuentas vinculadas a exchanges.

El rastro del dinero de $LIBRA: un experto en blockchain reconstruyó pagos millonarios

Entre ellas mencionó algunas como OKX, Bitget y Bybit, lo que permitiría reconstruir cómo el dinero fue distribuido entre varias billeteras. Entre los nombres que aparecen como posibles receptores de fondos, Molina menciona a Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Morales, quienes -según sostiene- figuran en los registros que los exchanges entregaron a la comisión investigadora. "En el informe final, y gracias a la respuesta de Bitget, OKX y Bybit, se pudo conocer a la gran mayoría de los receptores del dinero. ¿Se imaginan los nombres? Si, Terrones Godoy, Novelli y Morales", afirmó.

El especialista también reconstruyó movimientos financieros previos a la salida del token. Según su análisis, Terrones Godoy habría recibido más de 500 mil dólares de Hayden Davis antes del lanzamiento de $LIBRA, además de transferencias vinculadas a una billetera multisig llamada "Cube LATAM". En paralelo, la investigación detectó transacciones vinculadas a una cuenta conocida como CivUA, que habría recibido tres pagos significativos: 150 mil dólares el 19 de noviembre de 2024; 150 mil dólares el 30 de noviembre de 2024 y 250 mil dólares el 17 de enero de 2025.

El rastro del dinero de $LIBRA: un experto en blockchain reconstruyó pagos millonarios

Molina sostiene que esos movimientos coinciden con los montos mencionados en el acuerdo empresarial y que luego fueron redistribuidos a diferentes plataformas cripto. El análisis también menciona transferencias que coincidirían con reuniones públicas entre empresarios del proyecto y funcionarios. Molina recuerda que el 30 de enero de 2025 Hayden Davis se reunió con el presidente Javier Milei, encuentro que fue difundido en redes sociales.

Ese mismo día, según su reconstrucción, una transferencia de 1.007.500 dólares fue enviada a Orlando Mellino, uno de los imputados en la causa. "Uno podría suponer que esto fue parte del pago del segundo punto del acuerdo", explicó. Posteriormente, ese dinero habría sido transferido a una billetera en la red Ethereum que también habría sido utilizada por otros involucrados en el esquema.

El rastro del dinero de $LIBRA: un experto en blockchain reconstruyó pagos millonarios

El análisis también pone en duda una de las versiones más repetidas sobre el financiamiento del token. Hasta ahora, varios actores del mundo cripto habían señalado que el lanzamiento de $LIBRA habría costado alrededor de 5 millones de dólares. Pero Molina sostiene que las transacciones identificadas sugieren cifras mucho más altas. "Si sumamos todas estas transacciones... estamos hablando que el total del lanzamiento de $LIBRA podría haber costado 10 millones de dólares y no solo 5 millones", concluyó.

El rastro del dinero de $LIBRA: un experto en blockchain reconstruyó pagos millonarios

Las revelaciones llegan en un momento clave de la causa judicial, que ya incluye peritajes sobre celulares, análisis de transacciones y documentación recuperada por el Ministerio Público Fiscal. Para los investigadores, la claridad de los registros blockchain podría convertirse en una pieza central para determinar responsabilidades. Mientras tanto, el caso $LIBRA continúa creciendo como uno de los mayores escándalos financieros vinculados al universo cripto en la región, con una trama que mezcla negocios tecnológicos, millones de dólares en circulación y presuntas conexiones con actores políticos y empresariales.