El relato anticasta en jaque: el escándalo de Adorni acelera el desgaste del Gobierno

El Gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su asunción. No se trata solo del deterioro económico o del malestar social creciente, sino de algo más profundo: el resquebrajamiento de su principal capital simbólico, la supuesta superioridad moral frente a la "casta". El detonante, esta vez, fue el escándalo patrimonial que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Manuel Adorni y Javier Milei

La polémica estalló tras conocerse que el funcionario habría adquirido un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito sin que ese bien figure aún en su declaración jurada. El inmueble, ubicado sobre la calle Miró al 500, se suma a otra propiedad en Parque Chacabuco, lo que despertó interrogantes sobre la evolución de su patrimonio desde que asumió en diciembre de 2023. Consultado, Adorni se limitó a responder que "lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida", una explicación que lejos de calmar las dudas, profundizó la sospecha.

A todo esto se le sumó el viaje a Punta del Este en avión privado -que derivó en denuncias judiciales- y la compra de una vivienda en un country por parte de su esposa, cuya financiación tampoco fue explicada públicamente. El efecto político no tardó en aparecer. Un informe reciente de la consultora Innova arrojó un dato contundente: el 70% de los encuestados cree que Adorni es corrupto. Pero el daño no se limita a su figura. El 60% considera que el gobierno libertario en su conjunto es corrupto, contra apenas un 30% que lo percibe como honesto. Se trata de un golpe directo al corazón del discurso oficial.

El 60% considera que el gobierno libertario en su conjunto es corrupto

La narrativa que llevó a Milei al poder -basada en la denuncia permanente de la corrupción de la política tradicional- comienza a volverse en su contra. El escándalo de Adorni, sumado al caso Libra que ya había salpicado al propio Presidente y a su entorno, configura un escenario donde la vara moral que el oficialismo impuso ahora lo mide con dureza. El deterioro de la imagen presidencial se inscribe en un contexto económico adverso. La misma encuesta muestra que Milei acumula un 59% de valoración negativa frente a un 41% positiva, con un núcleo duro de rechazo que supera el 40%. No es un desgaste leve: es un corrimiento estructural hacia la desaprobación.

A esto se suma otro dato alarmante: el 55% de los consultados considera que el Gobierno es ineficiente en la administración pública. La combinación de sospechas de corrupción e incapacidad de gestión erosiona la credibilidad de un proyecto que se autopercibía como "el mejor equipo de la historia". En paralelo, la economía sigue siendo el principal termómetro social. Los salarios encabezan las preocupaciones (27%), seguidos por el aumento de precios y tarifas (20%). En ese marco, el relato del ajuste virtuoso choca con una realidad de recesión, caída del consumo y cierre de industrias.

Javier Milei, Agustín Laje y Manuel Adorni

El dato más elocuente del informe no es solo político, sino emocional. La palabra que más se repite entre los encuestados es "incertidumbre" (33%), muy por encima de la "esperanza" (13%). A ese sentimiento se suman la tristeza y el miedo, configurando un clima social típico de crisis profunda. Ese malestar también se proyecta hacia el futuro: el 58% de los encuestados prefiere un cambio de gobierno en 2027, contra apenas un 33% que opta por la continuidad. Aunque prematuro, el dato marca una tendencia preocupante para la Casa Rosada.