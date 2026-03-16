Escándalo $LIBRA: la oposición redobla la presión contra los hermanitos Milei y abren la puerta a un juicio político

La tormenta política desatada por el caso $Libra está lejos de calmarse. Este lunes a las 16.15 horas, en el Anexo de la Cámara de Diputados, los legisladores de la oposición que integraron la comisión investigadora del caso prometen reavivar el debate con una conferencia de prensa clave para delinear los próximos pasos en esta trama que involucra a los hermanos Javier y Karina Milei, así como a personajes cercanas -muy cercanas- al oficialismo.

La oposición, conformada por diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el FIT, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, tomó la delantera en las denuncias, respaldándose en un informe demoledor que ya advertía sobre los hechos delictivos que involucrarían a los hermanos Milei.

Karina y Javier Milei

Este informe final de la comisión, liderada por Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, dejó al descubierto una serie de hechos que ahora parecen confirmarse con las pericias realizadas al celular del emprendedor Mauricio Novelli en las que ya se advertía que mantuvo conversaciones fluidas con los esotéricos hermanitos Milei el mismo día en que se perpetró la estafa. Estas revelaciones confirman un secreto a voces: la conexión directa entre los hermanos Milei y los creadores de la criptomoneda .

El informe no escatimó en palabras: "Quedó acreditado que el Presidente publicó un número de contrato que no era de acceso público", un dato clave que, hasta ahora, Milei no explica cómo obtuvo. Además, el documento subrayó: "Se refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda".

La conferencia de prensa se realizará a las 16:15 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados. https://t.co/h2DTmSIWa6 — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 16, 2026

Así las cosas, las llamadas telefónicas entre Novelli, los hermanos Milei y el ahora ahora oculto Santiago Caputo —asesor estrella del Presidente—, minutos antes y después de que Milei publicara un tuit promocionando $Libra, son pruebas irrefutables para los legisladores.

Las cifras son escalofriantes: mientras el Presidente minimizaba el impacto al afirmar que "no habrían sido más de 5 argentinos los que operaron $LIBRA", datos oficiales proporcionados por Ripio revelaron que 1.329 ciudadanos argentinos participaron solo en esa plataforma . Además, los informes técnicos más recientes indican que 114.410 billeteras virtuales en total sufrieron pérdidas relacionadas con esta criptomoneda.

Karina Milei y Santiago Caputo

La gravedad institucional del caso llevó a la comisión a concluir: "Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA". Pero el golpe más contundente llegó: "El Congreso de la Nación debe evaluar si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones ", dejando abierta la posibilidad de avanzar hacia un juicio político contra el primer mandatario.

En este contexto explosivo, otro actor ha quedado en el ojo del huracán: el fiscal Eduardo Taiano. Ferraro acusó al fiscal de estar "al borde del encubrimiento" y exigió su apartamiento inmediato del caso por lo que la oposición no descarta llevar adelante acciones concretas para garantizar que las investigaciones avancen sin interferencias ni dilaciones.