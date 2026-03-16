La motosierra sigue en ANSES: en qué consisten los retiros voluntarios que ofrecieron a trabajadores

En medio de un contexto económico crítico y bajo el argumento de "transformación y modernización", el Gobierno de las fuerzas del cielo dio un nuevo paso hacia el desmantelamiento del Estado. Esta vez, la medida afecta directamente al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), uno de los organismos más golpeados desde la llegada de Javier Milei a la presidencia.

Así las cosas, la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 68/2026 formalizó un nuevo plan de retiros voluntarios que, lejos de ser una solución, se suma al preocupante ajuste sobre los trabajadores públicos y los jubilados.

ANSES

El programa, vigente hasta el próximo 5 de abril, ofrece una indemnización del 90% por cada año trabajado, calculada sobre conceptos brutos mensuales, con un tope de 24 haberes brutos. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde diciembre de 2023 se eliminaron 64.649 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional , lo que representa una caída del 18,8%.

El impacto en ANSES es especialmente preocupante: con una reducción de 1.717 trabajadores hasta marzo, este organismo se posiciona como el tercero más afectado, detrás de ARCA y CONICET.

Rodolfo Aguiar

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, alzó la voz contra esta política de ajuste y denunció que los salarios actuales del sector público son insuficientes para cubrir una canasta básica, calculada en más de 2,7 millones de pesos para una familia tipo.

El discurso oficial intenta justificar estas medidas bajo el manto de la "reorganización" y la "eficiencia". Sin embargo, lo que se esconde detrás es un proyecto político que busca reducir al mínimo el rol del Estado en áreas clave para la sociedad. El ajuste en ANSES no es un hecho aislado sino que forma parte de una estrategia más amplia que ya golpea a instituciones como ARCA (ex AFIP) y CONICET, pilares fundamentales para el desarrollo científico y la recaudación fiscal.