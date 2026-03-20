Escándalo $LIBRA: Taiano rompe el silencio y responde a las acusaciones por demoras y filtraciones

Complicado y aturdido, demorado y en silencio, fueron los cuatro estados por los que se vio pasar al fiscal federal Eduardo Taiano que decidió finalmente romper el silencio y dar explicaciones sobre las demoras y las polémicas en torno al avance de la investigación del caso $Libra, el escándalo de criptomonedas en el que está implicado no sólo Javier Milei sino su gran séquito de funcionarios.

Es en este contexto en el que, a través de un extenso comunicado, Taiano defendió su labor al frente de la causa y no escatimó en señalar lo que considera una "operación política" para desacreditar su trabajo.

Eduardo Taiano

El fiscal, quien subroga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, explicó: "Cabe destacar que gracias a la labor de la Fiscalía se realizaron allanamientos que culminaron con el secuestro de dispositivos electrónicos, para luego ordenar la apertura de los teléfonos, tarea que fue encomendada a la DATIP", afirmó.

Uno de los puntos más controversiales es el -extensísimo- tiempo que tomó incorporar al expediente los resultados del análisis al teléfono del lobista Mauricio Novelli, pieza central en la investigación. Las querellas señalan que esta demora podría haber facilitado las filtraciones a la prensa pero Taiano cantó vale cuatro y ofreció una cronología detallada para desmentir estas acusaciones.

Mauricio Novelli

"El informe remitido a la Fiscalía el 17 de noviembre de 2025 por la DATIP era un informe preliminar, tal cual consta en el mismo, que adelantaba el análisis de un trabajo que fue calificado como 'en curso'. Nótese que el informe definitivo fue remitido a la Fiscalía el día 13 de enero de 2026. Pasados 15 días hábiles judiciales, el informe fue incorporado al sistema LEX 100 al que tienen acceso las partes", explicó el fiscal.

Además, enfatizó: "En las investigaciones delegadas la fiscalía no tiene la obligación de cargar en el sistema LEX la documentación que se produce durante la instrucción ni tiene plazos para realizar esa carga".

Peritajes del caso Libra al teléfono de Novelli

Taiano también desmintió que las filtraciones hayan ocurrido antes de que las partes tuvieran acceso a la información: "El informe final de DATIP demoró 15 días en ser incorporado al sistema LEX, para ser más exactos fue el día 24 de febrero del corriente año. Es decir, que se cargó antes de que se produjeran las filtraciones del 6 de marzo de 2026 ", aseguró.

Otro foco del escándalo es la citación a declarar de la periodista y abogada Natalia Volosin, quien publicó por primera vez en su portal La Justa los resultados de la pericia realizada al teléfono de Novelli que parecía un intento de intimidación por parte del fiscal.

Natalia Volosin

Sobre esto, Taiano negó rotundamente estas acusaciones y aclaró los motivos detrás del episodio: "Se ha informado erróneamente que la Fiscalía convocó a una periodista a declarar con el objeto de intimidarla y de lograr que revelase sus fuentes. La declaración testimonial de Natalia Volosin fue solicitada por una de las partes querellantes con fundamento en la inquietud de esa parte por la filtración de documentación privada de los imputados", explicó lavándose las manos de la peor de las formas de cercenar la libertad de expresión.

Pero la citación a Volosin, dio un vuelco de 180° ahora cuando el fiscal también reveló que se inició un sumario administrativo y una denuncia penal contra agentes de la DATIP por su presunta responsabilidad en las filtraciones (causa 1007/2026 de trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, secretaría N°20) y es por eso que según detalló Taiano desistió de llamar a la periodista a declarar.

Algunos de los chats de Novelli

En un tono visiblemente molesto, el fiscal utilizó los párrafos finales del comunicado para defender su gestión y denunciar lo que calificó como una campaña en su contra: "No hubo ocultamiento alguno de prueba. Siempre estuvo disponible para las partes y, lejos de eso, toda la prueba reunida en el expediente de acceso único para las partes, y que ahora se divulga descuidadamente en todos los medios de comunicación fue obtenida a instancias de la propia Fiscalía", afirmó categóricamente.

El fiscal también cuestionó las acusaciones sobre supuestos intentos deliberados por entorpecer el proceso judicial: "Por último y no menos importante, me gustaría sembrar el interrogante: ¿si yo secuestré los teléfonos y si yo ordené el análisis de los dispositivos electrónicos, cómo se puede pensar que yo oculté pruebas? ¿Cómo haría eso si todo queda registrado en el expediente?", preguntó retóricamente.

Eduardo Taiano

Finalmente, Taiano cerró su defensa con una dura crítica al periodismo: "Todo lo que se ha dicho no tiene sentido y responde a una operación política de desgaste para los agentes judiciales en pos de afectar la investigación para socavarla y que no tenga credibilidad. Se priorizó la noticia por sobre la investigación y se han publicado documentos que solo deberían estar resguardados en el marco de esta causa. Para terminar, quiero aclarar que la investigación avanza y eso es gracias a mi responsabilidad ".

Cabe destacar que el comunicado fue publicado en su totalidad en el sitio oficial Fiscales.gob.ar poco después del mediodía, aunque con una versión más moderada que eliminó los pasajes más picantes de las palabras perfectamente pensadas por Eduardo Taiano.