Fernando Burlando se postuló como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires

El abogado mediático Fernando Burlando aprovechó sus redes sociales para postularse como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a través del flamante sello "Ahora por mi País". En el comunicado reciente, hubo guiños hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel y se habló de una construcción "liberal y popular", para aunar a quienes tienen críticas hacia el oficialismo nacional que encabeza el presidente Javier Milei y el provincial que sostiene el gobernador Axel Kicillof.

"Quiero decirle a todos los argentinos que he decidido ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, mi provincia, en las elecciones legislativas de 2025", aseguró el letrado en un video que subió a sus redes sociales. Cabe recordar que Burlando intentó ser candidato a mandatario bonaerense en la última elección, con un spot que despertó mucha polémica por tener entre sus participantes a José Luis Auge, un ex integrante de la banda que asesinó a José Luis Cabezas.

"Cuando se lo conté a mis amigos, a mi familia y a mis afectos me preguntaron '¿para qué, para qué meterte en esa mugre, en ese barro de la política? Si estás tranquilo, reconocido en tu trabajo y no tenés apremios económicos'. Y mi respuesta fue: 'Porque no puedo seguir contemplando una realidad que duele, lastima. La realidad de una Provincia enormemente rica por sus campos, sus industrias y por su gente, al mismo tiempo enormemente carenciada. Acorralada por la inseguridad, la pobreza, el desempleo, la droga. Acorralada como lo está nuestro querido país'", aseguró Burlando en el mismo video.

"No me puedo quedar de brazos cruzados al escuchar y ver en los medios de comunicación que los mismos impresentables de siempre, los cultores del fracaso, de la corrupción, del desastre que vivimos, volverán a ser candidatos 'salvadores'. Salvadores de qué, me pregunto. Los argentinos necesitamos una alternativa , un camino distinto de esa vieja política viciada de nulidades, cargada de coimas, transas, negociados", cuestionó el defensor de la familia de Fernando Báez Sosa.

La postulación de Burlando tuvo guiños a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La idea de Burlando es presentarse como un "outsider" de la política, aunque plantado "con las pelotas que a ellos les faltan y la decisión" que le sobra. Es decir, apostar al perfil con el que Milei logró imponerse en las últimas elecciones. "Soy una alternativa nueva con proyectos para cambiar la realidad que padecemos. Tengo para enfrentar como se debe a la inseguridad en todas sus formas. Sé que estoy listo para hacerlo", afirmó.

Los palos hacia el oficialismo nacional y también al provincial no se ocultaron. "Nos hablaron tanto de la casta y del ajuste que iban a pagar ellos. Pero lo está pagando la gente, la clase media, el trabajador, el comerciante, los jubilados y los más humildes", sostuvo Burlando en un momento. "Mi querida provincia hoy es manejada por Kicillof, está explotada por donde la mires: robos, asesinatos, trabajadores que salen de su casa y les arrebatan la vida por nada; a la juventud que asesinan por la noches, colectiveros y policías asesinados", enumeró sobre el territorio bonaerense.

Javier Milei llegó a la política como un outsider y terminó como presidente.

Al mismo tiempo, no tuvo miedo de extender puentes hacia la actual vicepresidenta. "Veo sí, con tristeza y desilusión, cómo Victoria Villarruel, quien acompañó a Milei desde el primer momento cuando iban a una plaza solos a hablarle a 10 personas, hoy está totalmente desplazada y ninguneada. Y a eso se le suma la injusticia de la difamación cuando la tratan de traidora", reclamó.

Respecto a su equipo de trabajo, Fernando Burlando reconoció que estará "encabezado por Julio Serna, quien fuera armador nacional de la campaña presidencial de Javier Milei 2023". El asesor, vinculado al ya legendario Kikuchi, quien rompió con La Libertad Avanza (LLA) el 8 de noviembre de 2023, buscará lograr el mismo éxito que alcanzó en la anterior campaña electoral.