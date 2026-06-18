Francisco Adorni sin escapatoria: lo citan a indagatoria por "omisiones" en su declaración jurada

Una nueva tormenta política sacude a la millonaria paz de la familia Adorni. El diputado provincial bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, deberá enfrentar una declaración indagatoria en el marco de una causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La solicitud fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien acusa al legislador de omitir información clave en sus declaraciones juradas. La investigación, que pone en jaque al entorno del legislador libertario, surgió tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia.

El fiscal Guillermo Marijuan impulsa una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Francisco Adorni

Según el fiscal Marijuan, las inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas de Adorni abarcan el período entre 2023 y 2024 , cuando el ahora diputado se desempeñaba como funcionario del Ministerio de Defensa. Cabe recordar que, durante ese tiempo el hermanito nueve años menor que Manuel, ocupó cargos de relevancia, primero como Titular de la Unidad de Auditoría Interna y luego como cabeza del Instituto de Ayuda Financiera para pagos de retiros y pensiones militares (IAF).

En un dictamen explosivo, Marijuan detalló: "Esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación y fuera posteriormente promovido, en junio de 2025, como Titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y hasta la actualidad".

Manuel y Jorge Francisco Adorni

Además, el juez federal Alejandro Casanello, quien subroga el Juzgado N°6, dio luz verde a una serie de medidas de prueba que incluyen la revisión de viajes, bienes y las últimas declaraciones juradas del legislador ; en la misma línea, la Oficina Anticorrupción también fue requerida para aportar documentación clave.

Por su parte, el abogado defensor de Adorni, Marcelo Peña, había intentado bajar la espuma al escándalo: " Se puede tener una carga defectuosa de la declaración jurada , una omisión, un error, que es una subsanación que se hace en el ARCA, y en este caso así sucedió", afirmó Peña.

El pedido del fiscal federal Guillermo Marijuan

El letrado aseguró que su cliente cuenta con "un patrimonio bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable" y, en la misma línea enfatizó: "Hubo una omisión que fue subsanada, no hay nada que ocultar, no hay delito. La cuestión administrativa ya está subsanada, no tengo dudas que la causa va a ser desestimada".

Al momento, los hermanitos Adorni están encerrados en un silencio de tumba porque las denuncias iniciales apuntan a irregularidades en sus bienes declarados y, tal como lo hizo Manuel, Francisco apeló a los "errores", "olvidos" y "despistes" para intentar zafar del yugo del poder judicial que los investiga.