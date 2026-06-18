Galperín en problemas: Mercado Pago fue denunciado penalmente por "captación de apuestas"

En medio de la fiebre mundialista, la justicia sacó una tarjeta amarilla a la empresa del multimillonario Marcos Galperín. Es que un invento en su plataforma llamado "Fixture 2026" o "Prode del Mundial" lanzado por Mercado Pago generó dudas, preocupación y una controversia que va más allá de las canchas.

Aquí entra al campo de juego la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) que señaló que esta iniciativa podría estar operando como una casa de juegos de azar sin habilitación legal, lo que la pone en el centro de un debate jurídico y ético sobre la regulación del juego online en el país con el poder Ejecutivo más desregulatorio desde la vuelta de la democracia.

Mercado Pago

El Prode mundialista de Mercado Pago es una propuesta gratuita que permite a los usuarios realizar pronósticos sobre los resultados de los partidos del torneo; allí los participantes acumulan puntos según la exactitud de sus predicciones: seis puntos por acertar el resultado exacto y tres por predecir correctamente el ganador o el empate sin coincidir en los goles. Los premios incluyen dinero en pesos y dólares, que se pueden utilizar dentro de las plataformas Mercado Pago y Mercado Libre.

Además, la aplicación ofrece una modalidad llamada "Torneos con Amigos", donde hasta 50 personas pueden competir entre sí en rankings privados . Para acceder a los premios principales, los usuarios deben participar en una trivia sobre fútbol y cultura general y, quien conteste correctamente en menor tiempo se convierte en el ganador o ganadora. Según datos proporcionados por la empresa, más de 2,3 millones de usuarios ya se anotaron a la iniciativa, con 60 millones de predicciones registradas.

¡Lanzamos Fixture 2026 en Mercado Pago!

Una experiencia gratuita para que demuestres cuánto sabés de fútbol: completá tus resultados, participá por premios y competí armando grupos con tu familia, amigos y compañeros de trabajo.

Esta ilusión la vivimos juntos 🇦🇷 pic.twitter.com/sRcOYVb33m — Mercado Pago (@MercadoPago) May 27, 2026

Pero... ¿dónde está el problema? Aunque Mercado Pago asegura que su propuesta es gratuita y no implica apuestas monetarias directas, ALEA sostiene que el sistema tiene características propias de la captación de apuestas, tal como lo define el artículo 301 bis del Código Penal . En una carta fechada el 3 de junio, la entidad intimó a Mercado Pago a informar su posición frente a estos cuestionamientos y a tomar medidas para adecuarse a la legislación vigente.

En palabras textuales de ALEA: "La modalidad 'Torneos con Amigos', la plataforma tecnológica de Mercado Pago, pone a disposición del público un sistema que presenta características propias de la captación de apuestas en los términos del art. 301 bis del Código Penal". Además, la asociación subraya que "la realidad funcional de la herramienta se contrapone con dicha caracterización", refiriéndose a los términos y condiciones que Mercado Pago utiliza como defensa.

"Torneos con Amigos", la modalidad de apuestas cuestionada

La ausencia de regulación sobre este tipo de iniciativas plantea serios riesgos, especialmente en un contexto donde las apuestas online están al alcance no solo de adultos, sino también de adolescentes y niños.

Ante las advertencias de ALEA y posibles denuncias penales, Mercado Pago realizó ajustes en su propuesta para reforzar su carácter gratuito y vinculado exclusivamente al entretenimiento deportivo; en esta línea, Ida Magdalena López, presidenta de Casinos de Mendoza y representante de ALEA, se mantuvieron intercambios con Mercado Libre S.R.L para analizar la iniciativa y compartir observaciones regulatorias. Como resultado, se incorporaron cambios destinados a aclarar ciertos aspectos funcionales.

Mercado Pago

Sin embargo, los entes reguladores exigen más garantías. La carta enviada por ALEA demandaba que Mercado Pago acreditara las autorizaciones regulatorias pertinentes o indicara un cronograma para obtenerlas pero hasta ahora, la empresa se defiende argumentando que su objetivo es ofrecer una forma adicional de vivir el torneo, sin recaudar ni distribuir dinero entre los usuarios.