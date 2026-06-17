Bullrich explicó que Milei cree "que no hay razón" para echar a Adorni y volvió a desmarcarse: "Yo ya opiné"

La senadora nacional Patricia Bullrich explicó cómo quedó la sesión del jueves 25 de junio en la que se tratarán diversos proyectos de interpelación al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y volvió a desligarse del funcionario cuando aseguró que ya dio su opinión sobre que habría que hacer con él, aunque al mismo tiempo confirmó que el presidente Javier Milei todavía confía en él y sus argumentaciones en relación a la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra.

"El 25 de junio va a haber una sesión donde los bloques opositores por mayoría han incorporado uno o varios proyectos de interpelación que van a ser tratados con otros temas", precisó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta ante la prensa que la esperó a las afueras del recinto. "Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, tendría una interpelación y eso podría llevar o no a una moción de censura", añadió en relación al futuro del vocero.

La ex ministra de Seguridad indicó que la decisión fue producto de "un acuerdo porque se levantó la sesión" de este jueves. "Yo informaré ahora al Poder Ejecutivo de esta circunstancia, de lo que está sucediendo y veremos qué decisiones se toman", deslizó, mientras que confirmó que la medida "se aprobó por todos los bloques, inclusive la oposición kirchnerista".

Durante la explicación, Bullrich habló de "dar esta semana, este tiempo y después tomar una decisión", lo que motivó que los periodistas presentes le consulten si se refería a una tiempo para decidir echar a Adorni. "Eso es en caso de que el proyecto sea aprobado. Primero tiene que ser aprobado", relativizó.

Otros tiempos: Patricia Bullrich y Manuel Adorni juntos.

"¿Le están dando tiempo al Poder Ejecutivo para que lo despida?", insistieron los periodistas presentes. "No, no le estamos dando tiempo. Nosotros acá somos minoría. Somos 21 y entonces no tenemos fuerza suficiente para imponer los temas", rechazó Bullrich, quien omitió que aún con esa minoría pudo desarmar la sesión que estaba programada para este jueves.

Consultada sobre Milei, explicó que el mandatario cree "que no hay razón" para su despido, "que no mintió o considera que dio una explicación razonable" y aseguró que no hay "nada a cuestionarle". Cuando le preguntaron si esa también era su postura fue contundente. "No, yo ya opiné", afirmó, antes de salir a "una cena en una embajada" a la que llegaba tarde. Cabe recordar que la senadora fue quien presionó a Adorni para que presente su declaración jurada y una de las primeras que le soltó la mano.