Fuertes reacciones tras el veto de Javier Milei al presupuesto universitario: ¿Sus votantes le sueltan la mano?

Un nuevo veto fue anunciado por el presidente Javier Milei. Esta vez se trata del presupuesto universitario que se aprobó hace pocas horas en el recinto del Senado de la Nación.

Si bien la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el vocero presidencial Manuel Adorni habían insinuado el veto del presupuesto para los salarios docentes y als mejoras edilicias de las universidades, la confirmación llegó de boca del presidente a través de su cuenta personal de X.

Javier Milei lo hizo

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias lo había adelantado también en su cuenta de X: "Se viene el veto". Fue esa misma publicación a la que contestó el líder de las Fuerzas del Cielo con dos palabras en mayúsculas: "VETO TOTAL".

Es así que quedó confirmado el segundo veto de una ley que se aprueba en el recinto del Congreso. La última fue la de movilidad jubilatoria que incrementaba en un 8,1% los haberes jubilatorios.

Así comunicó el veto Javier Milei

Ahora, el gobierno tiene un plazo de 10 días para juntar uno a uno los votos para torcer la voluntad de la ley de presupuesto universitario que volverá a discutirse en la cámara de Diputados tal como sucedió con la de los haberes jubilatorios.

Desde el partido libertario deslizaron que "si quieren marchar, que vuelan a marchar", haciendo alusión a los sectores políticos universitarios que confirmaron una masiva movilización como la que ya sucedió a principios de año.

En defesa de la universidad pública

Los comentarios de indignación en redes sociales no se hicieron esperar: "No sorprende. Milei prefiere sacarle impuestos a los más ricos del país en lugar de aumentar jubilaciones o financiar las universidades públicas. Vayamos preparando una nueva marcha educativa federal para exigir a senadores y diputados que rechacen este veto!"; " Va a salir el veto al financiamiento a las universidades pero el martes organiza asado para 87 personas para celebrar que no le dan $13.000 a los jubilados , ni tampoco nada a las universidades públicas. Tipazo el loco"; "¡¡Muy bien Milei!! veto a las 10 lucas a los jubilados, veto para universidades, el problema lo va a tener cuando lo veten a él, porque hasta ahora no dio una sola buena noticia, devaluó, forreó a todo el mundo, los días pasan y no se ven los resultados. FIN. #MileiFracasó?".

Javier Milei y su motosierra

La ley que aumentaba el presupuesto para universidades, se votó con la fuerza política de los espacios kirchneristas y radicales aunque también por los de la izquierda. El proyecto cosechó así 57 votos a favor, tan sólo 10 en contra y una abstención .

La ley que vetará Javier Milei sólo representa un 0,14% del producto bruto interno (PBI), es decir $780.000 millones de pesos del presupuesto estatal.