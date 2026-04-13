Hipotecas bajo la lupa: declaran las financistas de Manuel Adorni en una causa que ya trasciende fronteras

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma un nuevo capítulo clave: este lunes declararán ante el fiscal federal Gerardo Pollicita las dos mujeres que figuran como sus acreedoras en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes le habrían otorgado una hipoteca "no bancaria" por 100.000 dólares -85.000 y 15.000, respectivamente- para concretar la operación.

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio están en Comodoro Py

Ese financiamiento se registró el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. La simultaneidad de ambas operaciones y la modalidad del financiamiento encendieron las alarmas judiciales. Pollicita busca determinar si estos préstamos fueron reales o si, por el contrario, funcionaron como una pantalla para encubrir el origen del dinero utilizado en la compra.

La escribana que intervino en las operaciones, Adriana Nechevenko, intentó despejar sospechas. Según su testimonio, no existieron préstamos en efectivo y todo se desarrolló dentro de parámetros habituales: negó cualquier "irregularidad" y sostuvo que se trató de una compra pactada en cuotas, es decir, un financiamiento directo entre privados y no un crédito externo. Sin embargo, esa explicación no logró disipar las dudas centrales del expediente.

El precio declarado del inmueble -230.000 dólares- aparece por debajo de los valores de mercado, un elemento que refuerza la hipótesis de una posible maniobra para subvaluar la operación. La causa ya había tenido movimientos la semana pasada, cuando declaró vía Zoom el ex futbolista Hugo Morales, anterior propietario del departamento. Su testimonio forma parte de la reconstrucción de la cadena de ventas que derivó en la adquisición por parte de Adorni.

La escribana de Adorni ya se presentó en Comodoro Py

Pero el caso no solo genera ruido en los tribunales argentinos. La repercusión llegó hasta España, donde el medio El Español trazó un paralelismo que incomoda al oficialismo: "Milei ya tiene su 'Ábalos': Adorni, jefe de Gabinete y su mano derecha, es imputado por enriquecimiento ilegal". La comparación remite a José Luis Ábalos, ex ministro del gobierno de Pedro Sánchez, actualmente procesado por corrupción en una causa que incluye acusaciones por coimas, malversación y tráfico de influencias, y por la cual la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión.

A Adorni en España lo comparan con un ministro que terminó preso

El artículo no se limita a la analogía judicial. También advierte sobre la evolución patrimonial del funcionario argentino: "El patrimonio de Manuel Adorni se ha multiplicado en los últimos meses, con adquisiciones de viviendas de lujo y altos gastos de viaje". Y agrega un dato político: "Los escándalos de corrupción que salpican al gobierno argentino de Javier Milei desde semanas atrás han invertido la imagen presidencial ante la opinión pública". Minetras el caso ya trasciende fronteras, la fiscalía intentará determinar si existió un esquema de financiamiento legítimo o si se trató de una operatoria diseñada para dar apariencia legal a fondos de origen desconocido.