Interna libertaria al rojo vivo, Villarruel y Lemoine se cruzaron con insultos: "Fue votada dentro de una lista sábana"

La disputa interna en La Libertad Avanza volvió a escalar con un nivel de agresividad inédito. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine protagonizaron un cruce público cargado de descalificaciones personales, acusaciones políticas y una violencia discursiva que expone la fragilidad del oficialismo. Todo comenzó cuando Lemoine se sumó a un cuestionamiento en redes sobre el rol de Villarruel dentro del Gobierno y lanzó una frase que encendió la polémica: "Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo".

El cruce entre Villarruel y Lemoine

La declaración no solo implicó un ataque directo, sino que abrió un debate incómodo sobre el rol institucional de la vicepresidencia. ¿Debe una funcionaria electa "callarse" durante todo su mandato? La respuesta de Villarruel no tardó en llegar, y lejos de bajar el tono, profundizó el conflicto. "Gracias Laura por la defensa", escribió primero, en respuesta a una usuaria que la había respaldado. Pero rápidamente apuntó contra la diputada: "La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana".

La tensión escaló aún más cuando la vicepresidenta lanzó contra la ex peluquera de Milei: "Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias". Lejos de tratarse de un debate político, el intercambio derivó rápidamente en un terreno de agravios personales. Lemoine redobló la apuesta con una serie de publicaciones donde no solo cuestionó a Villarruel, sino que buscó desacreditarla públicamente: "La domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor".

El cruce entre Villarruel y Lemoine

Y no se detuvo ahí. En otro mensaje, ironizó: "¿Está desesperada por figurar la domadora de bombillas que tardó 2 años en responder?". Para luego rematar con una frase cargada de desprecio político: "Las encuestas REALES deben haber sido lapidarias... para salir a ver si la cosplayer la levanta". El cruce dejó en evidencia un nivel de deterioro interno que ya no se disimula. De hecho, hoy s etraduce en insultos abiertos entre dos figuras centrales del mismo espacio político.

Lo cierto es que el enfrentamiento no es nuevo. Desde hace meses, ambas dirigentes mantienen diferencias públicas y privadas. De hecho, Villarruel llegó a presentar una denuncia judicial contra Lemoine y un grupo de usuarios por amenazas, instigación a cometer delitos y atentado contra el orden público. A eso se suman episodios previos, como el irónico "Qué interesante, cuéntame más" con el que la vicepresidenta respondió a teorías impulsadas por la diputada sobre supuestas conspiraciones dentro del Gobierno. La reiteración de estos conflictos muestra que no se trata de un episodio aislado, sino de una disputa estructural dentro del oficialismo.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel

Incluso Villarruel dejó entrever su malestar con la construcción interna del espacio al afirmar: "No me queda claro lo que votaron cuando eligieron a (Leila) Gianni, (Andrés 'Nene') Vera o (Sebastián) Pareja. Pero esa es una discusión que deben tener uds, mientras tanto desempeño mi cargo con honestidad hasta el 10/12/27". La frase no solo marca distancia, sino que expone una fractura dentro del armado libertario.