Javier Milei y Giorgia Meloni: besitos, abrazos y secretos al oído en la bilateral de Casa Rosada

Giorgia Meloni aterrizó en Argentina y lo primero que hizo fue instalarse en la Quinta de Olivos donde la recibieron con bombos y platillos para celebrar el avance de las ultraderechas de donde ella es presidenta del Consejo de Ministros y de Argentina, gobernada por Javier Milei hace menos de un año.

Así las cosas, después de una gran cena en la residencia presidencial, la italiana se dirigió a Casa Rosada alrededor de las 11 de la mañana para celebrar una reunión bilateral. En la explanada la esperaba la Fanfarria militar "Alto Perú" del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín que interpretó la Avenida de las Camelias.

Giorgia Meloni con Gerardo Werthein, canciller argentino

De punta en blanco, Meloni se saludó frenéticamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se tomó fotos y llegó el momento más esperado: los abrazos con Milei. Toda la situación quedó grabada en videos: besitos, cuchicheos, tocamientos, secretos al oídos y risitas fueron las protagonistas del encuentro entre los dos mandatarios que en ningún momento se alejaron el uno del otro.

Tras la difusión de los videos, las redes sociales estallaron con una sola pregunta: ¿qué pensará Yuyito González, la novia del presidente sobre semejantes exclamaciones amorosas? Hasta ahora, la conductora de televisión no realizó declaraciones.

Lo que sí trascendió es que tanto Meloni como Milei desean implantar una Liga de Naciones Conservadoras (que imita a la Liga de las Naciones fundada en 1920)para llevar adelante la "batalla cultural" que habla sobre defensa de la propiedad privada, el capitalismo y las ideas de la libertad. Claro que a esa Liga serán invitados Donald Trump, flamante presidente estadounidense y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"Son administraciones afines y hay una relación especial en nuestras naciones. Defendemos el comercio libre, la sensatez y la propiedad privada a rajatabla. Queremos recuperar la libertad", dijo Javier Milei en su alocución y siguió: "Tenemos algo en común, una dimensión política y personal. Fuimos elegidos por abordar con coraje y sin tapujos el problema central de nuestras naciones. En mi caso, terminar con la inflación y la pobreza; ella, para darle una respuesta contundente al problema de la inmigración descontrolada".

Giorgia Meloni junto a Milei

En línea con la demonización de la Educación Sexual Integral y de los derechos que protegen a las minorías, Milei avizora que "frente a la ideología de género abogamos por el irrestricto derecho de a la vida y a la familia".

A continuación, también explicó: "Ante la enfermedad del alma que es el virus woke (sic), nosotros pedimos restaurar el sentido común y volver a los valores que comparten la gran mayoría de los ciudadanos del mundo occidental. Valores que fueron forjados en la antigua Roma", dijo Milei.

Giorgia Meloni y Milei desde el balcón de Casa Rosada

En cuanto a Meloni, reflejó: "Tenemos algo en común en una dimensión política y personal, fuimos elegidos para abordar con coraje los problemas estructurales de nuestros países. Hacerlo no es gratuito", dijo y también admitió: "Fuimos y somos castigados por el establishment, pero nosotros vamos a soportarlo porque sabemos que a la larga vamos a prevalecer".

Meloni y MIlie se la pasaron maravillosamente en Casa Rosada donde coincidieron en absolutamente todo. Como ya es costumbre, el presidente de Las Fuerzas del Cielo salió al balcón para saludar a uno que otro ciudadano que paseaba por Plaza de Mayo.

Más de Meloni

Si bien lo más mediático se vivió durante horas de la mañana, Meloni está en Argentina desde las 18 horas del martes 19 de noviembre. Según la agencia Noticias Argentinas, la italiana fue recibida por Lucentini; el vicecanciller, Eduardo Bustamante; y la directora para Europa de la Cancillería argentina, Bettina de Fonseca.

Ya en la residencia de Olivos, se agasajó a Meloni con un menú que ningún jubilado argentino podría pagar: burrata de entrada y lomo con puré de papa y batata de primer plato.

Allí sí estuvo presente Yuyito González, novia de Javier Milei que no pudo contener su emoción durante su show televisivo matutino: "Qué lindo lo pasamos anoche", dijo pero se tragó sus palabras: "Les quiero contar algo de lo que no les puedo contar nada"; además, confesó: "Es una mujer tremenda. La verdad que me encanta ella. Lo pasamos muy bien", dijo haciendo referencia a Giorgia Meloni.