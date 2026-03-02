Explotada de bronca, La Reini expuso a las marcas que ayudan sólo a "influencers millonarios"

Nacida del mundo de las redes sociales, Sofi Gonet, más conocida como "La Reini", demostró estar hecha para la televisión y sus polémicas. Sin embargo, entre marcas de lujo y grandes canjes, también dejó ver su lado más humano.

La sinceridad es parte de su rutina, aunque a veces sus declaraciones le juegan en contra. Así como presume los looks más llamativos y las compras más caras, se divierte en MasterChef y admite un lado tóxico de su personalidad, también se quita los anillos con orgullo cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan.

La Reini mostró que se puede estar rodeada de lujos y tener empatía por los más necesitados

Durante el fin de semana, la influencer grabó uno de sus TikToks más íntimos: "Hoy domingo fui a conocer a la comunidad Malú y quería usar mis redes para poder visibilizar", comenzó su anécdota mirando directo a la cámara, en un clima de mayor cercanía con sus seguidores. Antes de seguir mostrando su día solidario, Gonet explicó que se trata de una comunidad que acoge y cuida bebés que, por situaciones extremas, no pueden estar con sus familias.

"La idea de la visita fue llevarles un par de cosas que estuve separando este último tiempo", dijo mientras mostraba bolsas y valijas llenas de pertenencias que serían donadas para facilitar un poco la vida a quienes más lo necesitan.

@sofiagonet Hoy visité a COMUNIDAD MALU en La Plata y les pido que conozcan su obra, todos podemos ayudar. 🩷 ♬ sonido original - Sofi Gonet

Al llegar al lugar, La Reini le dio la palabra a Claudia, una de las fundadoras de la ONG: "Un convenio que tenemos con el organismo de niñez de la provincia de Buenos Aires; cuidamos niños de 0 a 4 años en un ambiente familiar . Convivimos familias para que esos niños sean cuidados en un ambiente amoroso y personalizado", explicó sobre el funcionamiento.

La creadora de contenido mostró en detalle algunas de las habitaciones donde pasan sus días estos nenes: salas con juguetes, actividades interactivas, habitaciones con pañales y un patio para conectar con la naturaleza: "Todos podemos ayudar. Este tipo de lugares existe en todas las jurisdicciones", les recordó a sus seguidores.

La Reini en la comunidad Malú en La Plata

Gonet no usó el mismo tono acogedor cuando le habló a las grandes marcas: "Llamado a las empresas que quieran colaborar, que se la pasan mandándole miles de pañales a influencers millonarios: sepan que en este tipo de comunidades, la leche, las toallitas, los pañales, las compran, las pagan", cerró.

Con este gesto, "La Reini" volvió a demostrar que, más allá del glamour y las polémicas, tiene un lugar para la empatía y el compromiso social. Entre flashes y filtros, también se puede visibilizar lo que verdaderamente importa.