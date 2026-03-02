Dolores Fonzi ganó Goya y cargó contra Javier Milei: "La ultraderecha vino a destruirlo todo"

La noche de los Premios Goya celebrada en Barcelona, estuvo marcada por la brillante consagración de la película argentina Belén como Mejor Película Iberoamericana. Sin embargo, el momento más resonante de la gala no fue solo el reconocimiento artístico, sino el contundente discurso político de Dolores Fonzi, directora de la peli, quien usó el prestigioso escenario para expresarse en contra del avance de la ultraderecha en Argentina pero también en el mundo.

El éxito de Belén, una obra que ya había acumulado elogios en festivales internacionales, representa un triunfo para el cine argentino y latinoamericano. Pero Fonzi no se limitó a agradecer el galardón y su intervención se convirtió en un llamado urgente a la conciencia colectiva y acompañada por la productora Leticia Cristi, Dolores subió al escenario para recibir el premio con una mezcla de emoción y determinación.

Dolores Fonzi en los premios Goya

Tras agradecer el reconocimiento, la directora sorprendió al auditorio: "El mundo se convirtió en una película de terror", afirmó, haciendo referencia a las múltiples crisis globales que sacuden a la humanidad a horas de que se sucediera el ataque orquestado entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En su discurso, Fonzi mencionó tres escenarios que ilustran su preocupación por el estado del mundo: "El genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos" y, en esa línea expresó: "Esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad. Eso no lo podemos seguir permitiendo", añadió con firmeza.

Sin embargo, el momento más explosivo del discurso llegó cuando Fonzi giró su mirada hacia la situación política de Argentina. Sin mencionar directamente al presidente Javier Milei, sus palabras fueron una crítica directa al avance de la ultraderecha y las políticas que amenazan los derechos fundamentales y los recursos naturales: "Ustedes que tienen tiempo no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Eso es así, yo vengo del futuro ", expresó con una contundencia que dejó a muchos reflexionando.

En ese futuro del que habla, Fonzi describe un escenario alarmante: "Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua . Que no les pase a ustedes", dijo contundentemente.

Más allá de la controversia generada por el discurso de Fonzi, Belén logró consolidarse como una obra destacada en el panorama cinematográfico iberoamericano. La película, que aborda el caso de Belén, una chica tucumana que terminó presa por un aborto en esa provincia, muestra no sólo su trágico caso sino un sistema judicial patriarcal pero también la lucha incansable de mujeres tucumanas que salieron a las calles para pedir su liberación.

El premio Goya a Mejor Película Iberoamericana representa un hito en la carrera de Dolores Fonzi y un impulso para el cine argentino en escenarios internacionales que por el momento está bastardeado por la motosierra de Javier Milei que desfinancia por completo al séptimo arte argentino.