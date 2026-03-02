Muerte, caos y desesperación: el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las consecuencias que aún no se pueden dilucidar

Finalmente estalló el conflicto armado y en un movimiento que marca la completa ruptura geopolítica de Medio Oriente, las Fuerzas Armadas de Israel, en colaboración con Estados Unidos, llevaron a cabo una serie de ataques aéreos en Irán. La operación, descrita como una de las más ambiciosas y coordinadas en años recientes, resultó en la muerte de altos mandos del aparato de seguridad iraní, incluyendo a Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour y Saleh Asadi.

El operativo se ejecutó en la madrugada del sábado, tras la identificación de reuniones estratégicas en Teherán. Según el comunicado oficial del Ejército de Israel (IDF), los bombardeos se concentraron en "centenares de objetivos militares" estratégicos, previamente identificados por inteligencia israelí en el que murieron Shamkhani, secretario del Consejo de Seguridad iraní y asesor del líder supremo Ali Khamenei; Pakpour, comandante de la Guardia Revolucionaria y Asadi, jefe de inteligencia del comando Khatam al-Anbiya.

Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

"El objetivo principal de la campaña es proteger la seguridad del Estado de Israel y de la coalición regional", declaró un portavoz militar israelí. En la misma línea, se destacó que la operación tuvo apoyo logístico y estratégico de Estados Unidos. El ataque también incluyó centros neurálgicos del programa armamentístico iraní, con la mira puesta en instalaciones vinculadas al desarrollo de misiles y transferencias de armamento a aliados regionales. "Ali Shamkhani era uno de los principales artífices de la toma de decisiones en materia de seguridad", subrayó el comunicado.

Respuesta Iraní

Teherán respondió rápidamente con un contraataque que incluyó el lanzamiento de misiles supersónicos hacia territorio israelí: uno de estos impactó una sinagoga en Beit Shemesh, al sur de Jerusalén, dejando un saldo trágico de nueve muertos. Otro proyectil alcanzó un refugio antiaéreo en la misma ciudad, mientras que un misil más impactó un área comercial en Tel Aviv, causando heridas leves a un civil. En total, las autoridades israelíes reportaron 11 muertos y 456 heridos .

Pero la escalada no se detuvo ahí. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln con cuatro misiles balísticos. En un comunicado oficial, aseguraron: " La tierra y el mar se convertirán en el cementerio de los agresores terroristas ". Sin embargo, el Pentágono desmintió esta información, señalando que "los misiles lanzados ni siquiera se acercaron" al portaaviones, que continúa operando en apoyo a las acciones del Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El presidente Donald Trump rompió el silencio sobre los acontecimientos desde su residencia en Mar-a-Lago. En una entrevista con The Atlantic, confirmó que tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, la nueva dirigencia iraní había solicitado abrir un canal de diálogo con Washington. "Quieren hablar y he accedido a hablar, así que vamos a hablar con ellos", afirmó Trump. Sin embargo, subrayó que "tendrían que haberlo hecho antes" y que "han esperado demasiado".

En cuanto a la duración prevista para la campaña militar liderada por Estados Unidos e Israel, Trump indicó en una entrevista con Daily Mail: "Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serían cuatro semanas más o menos. Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que, por muy fuerte que sea, es un país grande, tomará cuatro semanas o menos ". También aseguró que Estados Unidos había hundido nueve buques iraníes durante los enfrentamientos.

La ofensiva liderada por Israel y Estados Unidos rompe por completo la poca estabilidad de Medio Oriente. Mientras tanto, el presidente estadounidense puso el foco en las celebraciones en algunas calles iraníes y muestras de apoyo en ciudades como Nueva York y Los Ángeles reflejan divisiones internas dentro del régimen iraní.

Si bien el impacto humanitario es terrible, Donald Trump llevó tranquilidad respecto a que el precio del petróleo se mantiene estable pese a los temores iniciales de una posible interrupción en el suministro global, asegurando que "podría haber provocado un gran aumento" si las circunstancias hubiesen sido diferentes.