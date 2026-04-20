Kicillof pone contra las cuerdas Milei: el recorte para los y las bonaerenses llega a la Corte Suprema

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pone en el centro de la disputa la judicialización del recorte de fondos que, según su administración, afecta gravemente las finanzas bonaerenses. El conflicto, que enfrenta directamente al mandatario provincial con el gobierno de las fuerzas del cielo liderado por Javier Milei, se disputa en el ámbito más alto del Poder Judicial: la Corte Suprema de Justicia.

Este martes, a las 11 de la mañana, se llevará a cabo la segunda audiencia entre las partes, en la que Kicillof buscará consolidar su postura frente a lo que considera una deuda histórica y estructural: el reclamo asciende a la impactante cifra de $2,2 billones , correspondientes a fondos previsionales adeudados por la Nación al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense.

Javier Milei

El escrito presentado por la provincia ante el máximo tribunal detalla una serie de conceptos impagos que incluyen " anticipos recibidos y adeudados por la Nación ", "actualización de los anticipos 2023", y "fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020)". Además, se reclama una diferencia acumulada desde los ejercicios 2018, 2019 y 2020. En febrero de 2024, el total reclamado ascendía a $681 mil millones; sin embargo, los cálculos actualizados elevan el monto a más del triple.

La primera audiencia, celebrada el pasado 17 de marzo, dejó entrever un atisbo de diálogo entre las partes. Aunque se acordó mantener confidencialidad sobre lo discutido, fuentes cercanas al gobierno provincial aseguraron que desde Casa Rosada hubo cierto reconocimiento del reclamo. " El Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este tema y esperamos llegar a una solución en esta segunda instancia ", declaró Pablo López, ministro de Economía bonaerense.

Pablo López, ministro de Economía bonaerense

No obstante, la tensión política trasciende lo jurídico. Para Kicillof, esta disputa no es solo una batalla por recursos económicos, es más bien un enfrentamiento directo contra el modelo libertario que propone Milei.

La audiencia contará con figuras clave de ambas partes: por la provincia estarán Pablo López, Hernán Gómez (fiscal de Estado), Marina Moretti (presidenta del IPS) y Santiago Pérez Teruel (asesor general bonaerense). Por parte del gobierno nacional, se espera la presencia del secretario legal y técnico de la ANSES, Andrés Gutiérrez, junto con asesores del Ministerio de Capital Humano que está a cargo de Sandra Pettovello.