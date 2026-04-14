La inflación fue del 3,4%, acumuló un 32,6% en el último año y hasta Milei reconoció que el dato le "repugna"

El reciente dato del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que registró un 3,4% y marcó un 32,6% anual, sepultó las esperanzas del Gobierno nacional de sostener el único logro del que podía enorgullecerse de cara al programa económico que impuso en la Argentina el presidente Javier Milei. La inflación era, hasta el momento, la pieza clave que sostenía un esquema en el que el resto de los indicadores empeoraban día tras día y fue por eso que el mandatario debió salir a hablar.

"El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.", escribió el Presidente en su cuenta de X (ex Twitter), quien luego adelantó que en la tarde se referiría al tema en el encuentro de la cámara de comercio AmCham. En sólo un mes el dato creció 0,5%, ya que en febrero había sido del 2,9%. A su vez, repitió el mal registro de marzo de 2024, cuando la cifra alcanzó el 3,4%.

Javier Milei reconoció que el dato de la inflación de marzo de 2026 "es malo".

Desde que la inflación porteña registró un 3% en la última semana desde el Gobierno nacional habían abierto el paraguas por miedo a la desilusión de quienes sí la vieron, desde la perspectiva de la gestión. Sólo el hecho de que en 2026 la inflación llegó al 9,4% es un golpe lo suficientemente malo como para las expectativas de ser Irlanda o una potencia mundial en sólo 30 años.

El hecho objetivo del aumento del petróleo a partir de la escalada bélica de Estados Unidos e Israel sobre Irán y el Estrecho de Ormuz fue una de las razones objetivas del salto, aunque el hecho no alcanza para justificar que los índices superen los tiempos de Mauricio Macri y hasta el 2020 de pandemia de Alberto Fernández. Es inobjetable que el caballito de batalla de haber terminado con el aumento de precios se agotó al punto de que desde el 1,9% de julio de 2025 el índice creció sin parar.

La inflación volvió a superar el 3% en marzo y llegó al 32,6% a nivel interanual.

"En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países. Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados", justificó en su cuenta de X el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien el lunes ya había adelantado la mala noticia.

"La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%); como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases. La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA)", detallaron en el informe del Indec.