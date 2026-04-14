Embargo millonario a FATE: la justicia bonaerense responde al reclamo de los trabajadores

En un fallo que marca un antes y un después en el conflicto laboral que sacude al sector industrial en el gobierno de Javier Milei, el Juzgado Laboral de Primera Instancia N°17 ordenó el embargo de una suma cercana a los $3.000 millones contra la empresa de neumáticos FATE. La medida responde al incumplimiento del pago de salarios de 920 trabajadores y trabajadoras, quienes desde el 18 de febrero, fecha del cierre de la planta en San Fernando, no cobraron sus salarios.

La decisión judicial llega en un contexto de alta tensión entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que lidera las demandas por el respeto a los derechos laborales.

FATE

Alejandro Crespo, secretario general del sindicato, fue contundente y así se refirió respecto al fallo: "Acaba de surgir el embargo por una cifra cercana a los 3.000 millones sobre FATE por no cumplir con el sueldo de los trabajadores y de actuar de forma irresponsable sobre el manejo de un bien como son las cubiertas para camiones y los colectivos ".

Cabe recordar que el conflicto se agravó cuando venció el período de conciliación obligatoria dictado por el Ministerio de Trabajo provincial el pasado 18 de marzo. En una controvertida maniobra, FATE solicitó que no se renovara dicha conciliación, argumentando que la mayoría de los contratos ya habían sido desvinculados o negociados. Sin embargo, SUTNA rechazó tajantemente esta postura , exigiendo que primero se salden los salarios adeudados.

La respuesta judicial no solo respalda a los trabajadores, sino que también pone en jaque a la empresa en un momento crítico. Mientras tanto, SUTNA ya intensifica sus esfuerzos para garantizar la continuidad operativa de la fábrica; en este sentido, presentó un proyecto ante la Legislatura bonaerense para declarar la ocupación temporaria de la planta y reactivar su producción y, aunque la propuesta aún no fue tratada en el ámbito parlamentario, ya suma apoyos clave.

Desde el Consejo Directivo Nacional de ATE también llegaron pronunciaciones sobre la urgencia del tema mediante un comunicado dirigido a los legisladores provinciales donde subrayaron las consecuencias estructurales que la paralización de FATE tiene para la producción nacional de neumáticos, un sector estratégico para el transporte público y de carga.

SUTNA

Por otro lado, Crespo confirmó que sigue esperando una respuesta del gobernador Axel Kicillof para discutir una posible intervención estatal en la fábrica, como una alternativa viable para salvaguardar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad productiva en San Fernando.

Si bien el fallo judicial representa una victoria parcial para los trabajadores, el futuro de FATE sigue siendo incierto y mientras SUTNA redobla sus esfuerzos en los frentes judiciales y legislativos, el conflicto no cesa, al menos por ahora y hasta que se solucione la situación de todos y cada uno de los empleados de la fábrica.