La red de poder de Adorni al rojo vivo: designación a sus amigos y contratos millonarios en el Correo Argentino

En un contexto de creciente malestar social y denuncias de manejos irregulares en el Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está en el ojo de la tormenta. La información que se develó sobre las designaciones de Aimé Ayelén Vázquez y Pablo Leandro Ciocchini, ambos cercanos colaboradores del funcionario, desatan ahora una nueva polémica que pone en jaque el discurso de austeridad y transparencia que el oficialismo prometió al llegar al poder.

Aimé Ayelén Vázquez, conocida por los pasillos de la Rosada como "la sombra de Adorni" incluso por miembros del propio espacio político La Libertad Avanza, fue designada en el directorio del Correo Argentino. Este movimiento no sería llamativo si no fuera porque Vázquez ya ocupaba desde principios de año la jefatura de la Unidad Gabinete de Asesores, un puesto clave dentro de la estructura gubernamental.

Aimé Ayelén Vázquez - Manuel Adorni

Pero.... ¡Eso no es todo, puede haber más! Además, persisten sus vínculos con el ámbito privado a través de la consultora Magma Sinergia SRL, que comparte con su esposo, Luis Betnaza, hijo del empresario del grupo Techint.

La de Vázquez no es la única designación "amiguista": Pablo Leandro Ciocchini, abogado y otro de los hombres de confianza de Adorni, también fue cuestionado por acumular cargos públicos. Desde enero de 2026, Ciocchini ejerce como vicepresidente de Parques Nacionales mientras mantiene un puesto en la agencia publicitaria estatal APESAU. Esta última entidad, que asumió las funciones de la antigua agencia de noticias Télam en la gestión de la pauta oficial, se convirtió en un punto neurálgico para el control de la comunicación gubernamental de la que Adorni se hace cargo por estos días.

Cientos de personas defienden la agencia pública de noticias Télam

Pero la acumulación de funciones no es el único aspecto controvertido: según datos obtenidos por Noticias Argentinas, los miembros del directorio del Correo Argentino perciben salarios que rondan los 6 millones de pesos mensuales . Este contraste entre los elevados haberes de estos funcionarios y el discurso oficialista sobre "ajuste y optimización" no genera nada más que bronca y angustia.

Mientras tanto, las sospechas sobre posibles irregularidades en el patrimonio del jefe de Gabinete mantienen ocupadísimo al fiscal Gerardo Pollicita que ahora intensifica las investigaciones: esta semana solicitó información sobre los inmuebles vinculados a Adorni, un registro detallado de sus movimientos migratorios y, uno de los puntos más controvertidos es la compra de una vivienda en el barrio porteño de Caballito a un precio llamativamente inferior al valor de mercado.

Gerardo Pollicita

El caso también incluye interrogantes sobre las decisiones administrativas tomadas por Adorni en relación con APESAU. Al designar a hombres como Ciocchini e Ian Lionel Vignale —quien también ocupa dos cargos públicos simultáneamente— en puestos clave dentro de esta agencia, Adorni se aseguró el control directo sobre la comunicación y publicidad del Estado.

Así las cosas, el ex vocero presidencial de Javier Milei se vuelve a poner en el spotlight. Es que si se considera que La Libertad Avanza, el partido con el que Manuel Adorni llegó al poder basó buena parte de su campaña en denunciar a la llamada "casta política" y combatir el "amiguismo" y el "nepotismo" en la administración pública pero que ahora acelera las dudas sobre los movimientos más lúgubres de los funcionarios libertarios.