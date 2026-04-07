Mariano Israelit, un Maradona lejos del mito y las anécdotas que revelan al "Diego humano": "Tenía un aura increíble"

Mariano Israelit no se pensaba escritor. Durante décadas fue productor, manager y parte del ecosistema mediático que rodeó a Diego Armando Maradona. Sin embargo, el paso del tiempo y, sobre todo, la muerte del ídolo lo empujaron a hacer algo que nunca había planeado: contar su historia. "Mira, nunca pensé en hacer un libro, pero sinceramente desde que Diego falleció... lo asesinaron en realidad, al menos para mí", dispara sin dar muchas más vueltas.

Mariano Israelit mantuvo una relación de amistad de 30 años con Diego Armando Maradona

La frase marca el tono de la entrevista que el autor del libro "El amigo de D10S" mantuvo con BigBang , donde el recuerdo, la denuncia y la emoción conviven sin filtro. El texto será uno de los ejes de su participación en la primera Feria del Libro de Villa Devoto, un evento que, para Israelit, tiene un peso simbólico especial: es el barrio donde todo empezó. Israelit explica que la idea del libro nació casi por insistencia ajena. "Yo hice un montón de posteos en mi Instagram... y la gente me decía... vos con todos esos lindos recuerdos que tenés de él, tenés que hacer un libro", cuenta. Pero la decisión no fue inmediata: "Tardé 3 años y medio en ver si lo hacía, si no lo hacía".

Ese tiempo, asegura, fue clave para definir el enfoque. No quería un libro polémico ni cargado de escándalos. "Estuve durante esos 3 años escribiendo y anotando varias historias... obviamente todas lindas... nada amarillo", remarca. El criterio fue claro: preservar la amistad por encima de cualquier tentación mediática. "Usé el criterio de la amistad, de los códigos... ir por cosas lindas, por recordarlo con el corazón". El gran objetivo del libro es mostrar una cara distinta de Diego. No el ídolo global, sino el amigo cotidiano. "Aquellos que lo lean se van a encontrar con un Diego totalmente normal, sin adulaciones... lo va a conocer desde otro lado", explica.

Autor del libro "El amigo de D10S"

Y amplía: "Era un amigo más que teníamos... sin ser cholulos, sin agobiarlo". Esa relación, dice, se construyó con naturalidad y confianza. Tanto que en muchos momentos la figura de Maradona quedaba en segundo plano. "Yo compartí más de 35 años al lado de él y vi un montón de gente que se le acercaba para hacer un negocio... a él no le gustaba". Israelit conoció a Diego a principios de los 80, cuando ya era campeón con Boca y estaba por dar el salto a Europa. Sin embargo, el vínculo profundo llegó años más tarde. "Los primeros 2 meses... tenía un aura increíble... después era 'hola Diego, ¿cómo estás?'... y ya era un amigo más", recuerda.

La cercanía llegó a tal punto que el acceso a su intimidad era total: "Hacete un juego de llaves y entrá directamente", le decía Maradona cuando vivía en hoteles. Entre las historias que más lo marcaron, Israelit destaca una escena en su propio casamiento. Maradona llegó de madrugada, descolocó toda la fiesta y, horas después, tuvo un gesto inesperado. "Estaba en la puerta del salón saludando a la gente, diciéndole 'gracias por venir al casamiento de mi amigo'... parecía el wedding planner", cuenta Mariano, casi con la voz entrecortaza, al ser consultado sobre el gesto más humano o inesperado que el capitán del seleccionado argentino tuvo para con él.

El histórico amigo del Diez presentará su libro en Villa Devoto

Otra de las anécdotas más impactantes ocurrió en Cuba, durante los años que convivieron. Una factura telefónica de 15 mil dólares puso en evidencia la crisis económica que atravesaban. La resolución llegó de manera insólita: una llamada a Fidel Castro. "No había plata para pagarla... Diego lo llama a Fidel... y le dice 'quédate tranquilo que te la perdono la deuda'... y se quedó a cenar con nosotros", relata. Pero a pesar de haber vivido innumerables situaciones con Maradona, Israelit eligió no exponer lo más delicado. "Puedo contarte 100 cosas fuera de tono con Diego... pero no es el lado del libro", afirma.

Y fundamenta su decisión en un principio ético: "Fue un amigo... y contar algo fuera de lugar, no estando él, no me parece lo más ético". El tono cambia cuando se refiere a la causa judicial. Israelit se muestra crítico y desconfiado. "Yo lo veo tan raro todo... ojalá haya justicia", dice. Y apunta a quienes formaban parte del entorno más cercano: "Estaría bueno que se presenten a declarar... si nadie tiene nada que esconder". También deja dudas sobre el rol del equipo médico que estuvo girando alrededor de Maradona durante las semanas y meses previos a su muerte: "¿Por qué, si Diego tenía Swiss Medical, no usaban médicos de Swiss Medical?".

La presentación del libro en Villa Devoto no es una casualidad. Es un regreso emocional. "Diego vivió muchos años en Devoto... y para mí tener la posibilidad de presentar mi libro ahí es un lujo", sostiene. La feria, que se realizará el 11 de abril sobre la peatonal Fernández de Enciso, reunirá a más de 50 autores, editoriales independientes y propuestas culturales para todas las edades. Allí, Israelit no solo firmará ejemplares, sino que volverá a contar -cara a cara- esas historias que durante años quedaron puertas adentro. "Hablar de mi amigo en mi barrio... para mí esto no tiene precio", concluye.

Mariano Israelit, amigo íntimo de Maradona por 30 años

En tiempos donde la figura de Maradona sigue disputándose entre la idolatría, la polémica y la justicia pendiente, la voz de Mariano Israelit busca correrse del ruido: recuperar al Diego humano, el de los códigos, el de la amistad. El que, según él, nunca dejó de ser simplemente eso: un amigo.