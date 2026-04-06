Repudiable reacción de Javier Milei tras la presentación del novio de Ignacio Lago: "Peor es..."

Una entrevista deportiva cobró fuerza en redes sociales al combinar emoción y personalidad. Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, protagonizó un hecho bisagra para el fútbol argentino al presentar públicamente a su novio.

Durante su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, el delantero recibió un video sorpresa. Su pareja le dedicó unas palabras que emocionaron a todos los presentes en el estudio.

Ignacio Lago junto a su novio

"Hola, gordo, espero que te haya gustado la sorpresa", comenzó, y destacó el esfuerzo del futbolista: "No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...". El joven cerró su mensaje con una frase que fue muy celebrada por los conductores: "Gracias por defender los colores de mi ciudad".

Tras ver el clip, el jugador de la Primera Nacional no pudo ocultar su emoción: " Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol ", dijo sobre su relación, y continuó: "Lo que sentimos lo tratamos de expresar".

🟡 Ignacio Lago, de Colón de Santa Fe, presentó públicamente a su novio en una entrevista televisiva



🔻 El delantero es el primer futbolista profesional argentino en hacerlo. El momento ocurrió durante el programa "Sangre y Luto", emitido por Aire de Santa Fe. pic.twitter.com/KAfSQVl9WW — Filo.news (@filonewsOK) April 6, 2026

Finalmente, reveló que no sospechaba nada de la sorpresa preparada por la producción y su pareja: "No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial", concluyó.

Formado en las divisiones inferiores de Almirante Brown, Lago debutó en Primera a los 15 años. En septiembre de 2020 pasó a Talleres de Córdoba y, desde hace dos años, juega en Colón. La escena, que se desarrolló con total naturalidad, se viralizó rápidamente en redes sociales y cosechó una ola de mensajes de apoyo y felicitaciones para el futbolista y su pareja.

La reacción de Javier Milei al noviazgo de Ignacio Lago y su novio

En medio de esa repercusión, quien también opinó fue Javier Milei. En redes sociales circuló una imagen con una supuesta frase de su autoría: " Que el jugador de Colón salga con una tortuga si quiere. Peor es no haber salido nunca campeón ni haber jugado Libertadores ".

Si bien en un primer momento el mensaje podía interpretarse como un tuit falso, el propio Presidente le dio mayor entidad al retuitearlo desde su cuenta oficial, lo que amplificó aún más la polémica contra Ignacio Lago.