"Vos creés que Sebastián Pareja se coge a Karina Milei?": la pregunta que descolocó a Sarubbi Benítez

El submundo libertario está en llamas. Alejandro Sarubbi Benítez, tuitero y streamer conocido por ser parte del grupito de Las Fuerzas del Cielo, la facción liderada por Santiago Caputo y Daniel Parisini dentro de La Libertad Avanza (LLA), desató una tormenta con sus declaraciones explosivas en su programa del canal Carajo.

Visiblemente odiado y enfurecido tras ser denunciado por Sebastián Pareja junto a otros tuiteros por amenazas, Sarubbi no se guardó nada y lanzó una serie de acusaciones que hasta se metieron con la sexualidad de Karina Milei, secretaria de la presidencia que está en la boca de todos los libertarios por "bancar" a Pareja como armador político en la provincia de Buenos Aires.

Sebastián Pareja y Karina Milei

En un encendido monólogo, Sarubbi no dudó en calificar al 90% de La Libertad Avanza como "increíblemente tibio, puto y cagón". Además, les dio donde más les duele al núcleo duro de LLA: "Yo para eso lo hubiera votado a Macri. Pues para tibio, puto y cagón ya lo tengo a Macri . Y yo no quiero a Macri. Puedo entender que no se lo eche (a Sebastián Pareja), no puedo aceptar que nadie diga nada", dijo dejando clarito su descontento con el silencio de la dirigencia ante lo que considera una traición a los ideales libertarios.

El centro de su ira fue Sebastián Pareja, un personaje que, según Sarubbi, representa todo lo que el movimiento libertario prometió combatir: "Hemos llegado a un punto sin retorno en cual La Libertad Avanza en tanto partido político, en tanto dirigencia se ha desentendido completamente del sentir de su militancia, de su electorado. O sea, su núcleo duro electoral", afirmó convencido. Además, subrayó que apoyar a Pareja no es lo mismo que apoyar a Javier Milei: "No vengan con que no bancar a Pareja es no bancar a Milei. Nadie en la puta vida nos va a obligar a nosotros a bancar a Pareja ", explotó el tuitero.

Pero las palabras más polémicas llegaron cuando Sarubbi apuntó contra Karina, hermana del líder libertario y figura clave en la estructura interna del partido. En un momento de su discurso, Sarubbi aseguró: "La armadora es Karina. Karina trajo Pareja. Háganse cargo. Hasta acá. Nosotros no vamos a bancar lo que no haya que bancar. Punto final". La mención de Karina no quedó ahí; más adelante, Sarubbi dejó entrever que algunos dirigentes temen perder sus privilegios o "tongos" por enfrentarse a ella.

La tensión escaló aún más cuando la producción del programa Carajo pasó al aire un audio de un oyente que preguntaba sin tapujos: " Vos creés que Sebastián Pareja se coge a Karina Milei? ". Con sonrisa morbosa aunque también incómodo, Sarubbi respondió: "me chupa un huevo".

Sarubbi también denunció prácticas corruptas dentro de La Libertad Avanza, señalando que en las provincias y municipios algunos dirigentes "mandan a apretar a los pibes", se roban datos de afiliados: "Chanchullos hay 10 millones. 10 millones. Y va a saltar. No van a zafar de esa. Créeme que no van a zafar de esa", amenazó contundentemente.

"¿Vos creés que @SPareja_ se debe coger a @KarinaMileiOk?"



Están re tranqui en Carajo. 😆 pic.twitter.com/NzSU6eGcxt — Javier Smaldone (@mis2centavos) April 17, 2026

Por ahora, Karina Milei y Sebastián Pareja sostienen un silencio de tumba respecto a las explosivas palabras de Alejandro Sarubbi Benítez. Sin embargo, este episodio deja claro que las tensiones internas están alcanzando niveles insostenibles y que el sueño libertario está al borde de una crisis existencial.