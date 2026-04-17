Esto no para: Lilia Lemoine acusó a "El Dipy" de querer pagar por tener sexo con ella

David Adrián Martínez, mejor conocido como "El Dipy", le exigió a Lilia Lemoine las pruebas de las acusaciones de haber querido pagar para tener relaciones sexuales con ella que hizo la diputada nacional. La cosplayer lo hizo luego de que el cantante se colgara de una publicación suya sobre la comprobada falsa acusación de Fiorella Damiani en Bahía Blanca, y asegurara que había vivido lo mismo, a pocos días de ser sobreseído por falta de pruebas de una denuncia en su contra realizada por una concejal de La Libertad Avanza (LLA).

"Jamás hice eso, Lilia. Por favor te pido que muestres el mensaje donde dije eso que decís. Siempre te respeté. Fui a tu casa, tomamos mate. Por favor te pido que muestres ese mensaje. Porque jamás te diría algo así, porque nunca me hiciste nada. Ahora te exijo que pongas el mensaje acá", escribió Dipy en su cuenta de X (ex Twitter), tras la grave acusación recibida.

"El Dipy" le exigió a Lemoine pruebas de su acusación de haber querido pagar para tener sexo con ella.

El cantante había subido un largo video de descargo tras una publicación de Lemoine sobre un documental que hablaba de la falsa denuncia de Damiani que terminó con Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez detenidos injustamente -como luego se comprobó en la Justicia- de haberla violado luego de drogarla y alcoholizarla. Sólo unos días antes había logrado su absolución en la acusación de la concejal María "Mía" Moroso.

"Hola Dipy, no seguí tu caso. Con vos hablé una sola vez en persona, tuvimos una charla muy amena y me pareciste un tipo brillante. Y nunca más hablamos porque luego me trataste de prostituta en un mensaje privado de Instagram. Me preguntaste cuánto cobraba. Por ende te imaginarás que no me dan ganas de defenderte... o siquiera de hablarte", lanzó Lemoine luego de que el creador de canciones como Par-Tusa la hubiera tratado como compañera política.

"El Dipy" junto al presidente Javier Milei.

"No acepto ese tipo de trato entre colegas y si me lo decías en persona, con suerte, conservabas la dentadura. Claro que no es ilegal tratar de prostituta a una mujer o contratar a una prostituta, pero así como vos te tomaste la libertad de tratarme así y burlarte cuando amigablemente te dije que no soy eso, me tomé la libertad de borrarte de mi horizonte de 'personas con las que me gustaría trabajar en el futuro'. No me pasó con nadie más en todo el espacio", continuó Lemoine.

"Sin embargo, condeno las falsas denuncias y tengo un proyecto al respecto. Espero que la Justicia tome la decisión correcta, ya que no soy yo quien decide. Lamento la situación", disparó al final, con un cierre cargado de un efecto irónico por las acusaciones lanzadas. Lo cierto es que la cosplayer viene de mostrar las garras contra Daniel Parisini, mejor conocido como "El Gordo Dan", uno de los representantes más firmes de Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, en pleno quiebre con el sector de Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín y Eduardo "Lule" Menem.