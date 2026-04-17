Desde España, Petro sacude todo: "Kicillof será presidente para sacar a Argentina de su colapso"

En el marco de la cumbre Global Progressive Mobilisation en Barcelona, organizada por el primer ministro español Pedro Sánchez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respaldó durante su encuentro al gobernador bonaerense, Axel Kicillof y no escatimó en palabras para vislumbrar un futuro en el que el economista argentino se convierta en el próximo jefe de Estado.

"Me reúno con el gobernador de Buenos Aires, quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso", expresó Petro a través de sus redes sociales, acompañando sus declaraciones con fotos del encuentro.

Kicillof en la Global Progressive Mobilisation

La cumbre, que reunió a líderes progresistas de todo el mundo, entre ellos el presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva, se diagramó como un espacio para reflexionar sobre los desafíos del progresismo en un contexto global de incertidumbre económica y social. En este escenario, Petro no dudó en destacar la importancia de la unidad política en Argentina y su impacto en la región: "La unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo", subrayó el mandatario colombiano.

El apoyo explícito de Petro reforzó el perfil internacional de Kicillof aunque también lo posiciona como un actor clave dentro del escenario político argentino, justo cuando comienzan a tejerse las estrategias hacia las elecciones presidenciales de 2027.

Me reúno con el alcalde de Buenos Aires @Kicillofok, quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso.



La unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo pic.twitter.com/QdTo89cCZ3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2026

Horas antes, Kicillof destacó la necesidad de construir respuestas regionales frente a los desafíos globales: "Los problemas que tenemos hoy, como el control de los flujos de capitales financieros especulativos, exceden las fronteras y los instrumentos de un solo país. Las respuestas ya no pueden ser estrictamente nacionales, deben ser regionales", afirmó.

Además, Kicillof remarcó la importancia de mantener los valores fundamentales del progresismo: "En este mundo que se reconfigura, debemos ser capaces de construir una nueva etapa, con sus teorías y sus herramientas, pero sin cambiar las prioridades: la justicia social, la soberanía económica y, en definitiva, la felicidad para el pueblo".

El dilema presidencial: ¿Se probará Kicillof el traje de candidato?

Aunque Petro lo haya catalogado como un potencial presidente para sacar a Argentina del "colapso", Kicillof fue bastante más cauteloso al hablar sobre una posible candidatura presidencial. En una reciente entrevista con Aimar Bretos, el gobernador fue consultado directamente sobre sus aspiraciones: "¿Quiere ser presidente de la Argentina?".

Kicillof en la Global Progressive Mobilisation

Su respuesta fue tan calculada como reveladora: "Voy a darte una respuesta que puede parecer un rodeo. En la Argentina tenemos que enhebrar una construcción política que hoy está bastante poco articulada y robusta", señaló y agregó: "Lo primero es eso: una construcción política. Tenemos, como en todos lados, realidades distintas dentro de la Argentina. Tienen que verse todos participando y representados. Luego de eso veremos cuál es la propuesta en términos de programa, de proyecto. Y luego viene la candidatura".

Con una frase que dejó más preguntas que certezas, Kicillof cerró su respuesta citando a una conocida actriz argentina: "Les diría, como dijo una actriz argentina, 'Vengo del futuro'", expresó el gobernador bonaerense haciendo propias las palabras de Dolores Fonzi que, con esa frase, criticó al gobierno de Javier Milei y a la creciente ultraderecha en Latinoamérica.

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española Yolanda Díaz junto a Kicillof

El paso de Axel Kicillof por España, más precisamente por Madrid, se reunió con la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, y encabezó un encuentro con empresarios para promover inversiones en la provincia de Buenos Aires.